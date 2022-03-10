Перший випадок в історії: Росію можуть виключити зі Світової організації торгівлі

США вже ведуть переговори з іншими країнами СОТ щодо членства Росії у цій організації.

США вже розпочали діалог із країнами-учасницями Світової організації торгівлі з приводу виключення Росії, оскільки це не односторонній крок, який США можуть зробити самостійно.

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Історія поки що не знає прецедентів виключення із СОТ тієї чи іншої країни.

"В угодах, що лежать в основі СОТ, немає механізму, за допомогою якого можна вигнати державу. У новітній час були лише заяви Дональда Трампа про виключення Китаю і про вихід з організації самих США, але до справи, звісно, не дійшло", — розповідає Фокусу Дмитро Горюнов, старший економіст ЦЕС.

Проте, щоб виключити Росію із СОТ, на думку Горюнова, спочатку потрібно поміняти правила цієї організації, для чого, залежно від рівня рішення, потрібно від 2/3 до 3/4 голосів 164 учасників. З огляду на те, що в ООН за резолюцію про підтримку України нещодавно проголосувала 141 держава, опитані Фокусом експерти вважають такий сценарій цілком можливим.

"Після цього, скориставшись новими правилами, можна буде вигнати РФ з організації. Однак цей процес займе деякий час", — робить висновок Горюнов.

Раніше в коментарі для Фокусу Олег Мальський, партнер ЮФ ETERNA LAW зазначив, що для України було б актуально домогтися виключення Росії із СОТ. Тому що навіть після припинення агресії РФ для повернення до лав цієї організації доведеться знову занурюватися в складний переговорний процес з усіма учасниками, що може затягтися на десятиліття.

Україна може використати подібну ситуацію на свою користь.

"Як і Росія, Україна експортує чорні метали, зерно, окремі види машин, деревину та вироби з неї. Тож за умови, якщо ми зможемо фізично все це виробляти й експортувати, Україні вдастся наростити експорт або, принаймні, скористатися підвищенням цін, яке може супроводжувати скорочення пропозиції внаслідок усунення РФ з цих ринків", — прогнозує Горюнов.

Поки Захід шукає механізми виключення Росії з СОТ, деякі країни позбавляють Росію режиму найбільшого сприяння, що раніше писав Фокус. Фактично, це дозволяє застосовувати до РФ мита як країн, які є членами СОТ. Першою на цей крок наважилася Канада. США та ЄС розглядають таку можливість.

"Зараз ми бачимо, що виключення Росії із СОТ де-факто реалізується через односторонні дії держав, які можуть набути ланцюгової реакції", — каже Олеся Кривецька, радниця ЮФ "Астерс".

У межах самої СОТ позиції агресора зараз також значно ослаблені, оскільки 4 березня з ініціативи США та ЄС Росію виключили з Координаційної ради розвинених країн СОТ.

"Таке рішення болісно вдарило по позиціонуванню Росії, оскільки вона втратила право делегувати кандидатури для головування в комітетах СОТ. Це також стало сигналом, що з Росією більше ніхто не збирається вести двосторонні переговори або консультації щодо напрацювання позицій щодо тематичних напрямків діяльності СОТ", — коментує Кривецька.