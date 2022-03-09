Закриті кордони. Захід у відповідь на агресію може обмежити імпорт із Росії

Торгові операції із зовнішнім світом для РФ стануть рідкістю. Деякі країни вже погіршили умови російського імпорту. У перспективі — виключення агресора зі Світової організації торгівлі (СОТ).

Після вторгнення РФ в Україну багато країн обмежили постачання товарів до держави-агресора, світові бренди один за одним проголошують про вихід із російського ринку. Товарам, виробленим у Росії, за кордоном також не раді. І йдеться не тільки про експорт енергоносіїв, відмова від якого зараз обговорюється на Заході.

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"Енергоносії займають основну частку в структурі експорту Росії, — коментує Анжела Махінова, партнерка Sayenko Kharenko. — На інші позиції — металургію, добрива, зернові, деревину, каміння, мідь, алюміній припадає орієнтовно 30% експорту, й обмеження цих напрямків може негативно вплинути на економіку РФ".

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На початку березня, реагуючи на вторгнення Росії в Україну, Канада позбавила Росію та Білорусь режиму найбільшого сприяння відповідно до положень Світової організації торгівлі (СОТ). Після цього товари країни-агресора та її сателіта обкладатимуться в Канаді митом у 35%.

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Звичайно, Канада не є провідним економічним партнером Росії. Проте цю ініціативу підхопили інші країни. Подібні заходи зараз розглядають ЄС і США.

"Призупинення режиму найбільшого сприяння дає змогу застосовувати мита й інші обмеження у розмірі, який встановлюється до країн, які не є членами СОТ, — пояснює Анжела Махінова. — Такі мита є значно вищими, ніж погоджені під час вступу в СОТ для кожної країни. Відповідно, економічні позиції члена СОТ [у цьому контексті — Росії] будуть значно погіршені порівняно з іншими країнами".

Виключення з клубу. Чи можна викинути Росію із СОТ?

У понеділок, 7 березня стало відомо, що палата представників Конгресу США готує законопроєкт, який передбачає не лише заборону імпорту російських енергоносіїв, що обговорюється сьогодні, а й виключення Росії зі Світової організації торгівлі (СОТ).

Нагадаємо, у СОТ входять 164 учасники. РФ вступила до цієї організації в 2012 році — на чотири роки пізніше, ніж Україна. Цьому передували довгі роки узгоджень і переговорів. Завдяки входженню у СОТ, Росія отримала преференції у міжнародній торгівлі, зокрема — зниження імпортних мит тощо. Відповідно, виключення РФ із СОТ відкотить всі здобутки назад.

Однак для здійснення цього кроку потрібно задіяти складніші механізми, ніж для запровадження обмежень на рівні окремих країн.

"Угода СОТ не передбачає можливості виключення членів СОТ, оскільки перш за все це організація, відповідальна за міжнародну торгівлю, яка намагається перебувати поза політикою", — вважає Анжела Махінова. На її думку, юридичного механізму для виключення Росії із СОТ немає.

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"Щоб виключити Росію із СОТ, фактично необхідно отримати голоси 3/4 із 164 країн-членів, — водночас переконує Олег Мальський, партнер ЮФ ETERNA LAW. — Якщо врахувати, що нещодавно в ООН за резолюцію на підтримку України проголосувала 141 країна, отримати необхідну кількість голосів у СОТ цілком реально".

Юрист посилається на те, що згідно зі статтею 10 угоди про СОТ, учасники організації можуть змінити певні правила та фактично запровадити нові зобов'язання для членів. Для цього необхідно, щоб 2/3 учасники проголосували за такі зміни. Якщо член СОТ не погодився, потрібна підтримка 3/4 голосів.

Але навіть якщо виключити Росію із СОТ не вдасться, Генеральна угода з тарифів і торгівлі (ГАТТ), за словами Мальського, передбачає чіткі винятки з міркувань безпеки. Відповідно, будь-який член СОТ може призупинити режим найбільшого сприяння і значно підвищити тарифи на експорт товарів з РФ. Окремі країни вже реалізували цю можливість або розглядають такі кроки.

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"Для України було б більш актуально домогтися власне виключення Росії із СОТ, а не призупинення режиму найбільшого сприяння кількома країнами, — зазначає Олег Мальський. — Адже саме в разі виключення Росії після закінчення конфлікту для повернення в СОТ довелося б знову проходити переговори з усіма учасниками цієї організації, на що піде щонайменше десять років".

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Проте навіть без виключення із СОТ, втрата Росією позицій на зовнішніх ринках у перспективі зіграє на руку Україні.

"На багатьох експортних ринках ми конкуруємо з російською продукцією, зокрема, у сфері металургії та добрив, — робить висновок Анжела Махінова. — Відповідно, якщо після припинення війни країни збережуть санкційні обмеження, Україна може отримати певні переваги на експортних ринках, зайнявши обсяги російського експорту".

Нагадаємо, великі західні компанії масово припиняють виробництво та продаж в РФ.

Нагадаємо, російський ринок залишили американські, європейські, японські та південнокорейські автомобільні корпорації.

Євросоюз забороняє продавати, відправляти, передавати чи експортувати в РФ банкноти, номіновані в євро.