Закрытые границы. Запад в ответ на агрессию может ограничить импорт из России

Торговые операции с внешним миром для РФ станут редкостью. Некоторые страны уже ухудшили условия для российского импорта. В перспективе — исключение агрессора из Всемирной торговой организации (ВТО).

После вторжения РФ в Украину многие страны ограничили поставки товаров государству-агрессору, мировые бренды один за другим провозглашают об уходе с российского рынка. Товарам, произведенным в России, за границей тоже не рады. И речь идет не только об экспорте энергоносителей, отказ от которого сейчас обсуждается на Западе.

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"Энергоносители занимают основную долю в структуре экспорта России, – комментирует Анжела Махинова, партнер Sayenko Kharenko. — На другие позиции — металлургию, удобрения, зерновые, древесину, камень, медь, алюминий приходится, ориентировочно, 30% экспорта, и ограничение этих направлений может негативно повлиять на экономику РФ".

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В начале марта, реагируя на вторжение России в Украину, Канада лишила Россию и Беларусь режима наибольшего благоприятствования в соответствии с положениями Всемирной торговой организации (ВТО). После этого товары страны-агрессора и ее сателлита будут облагаться в Канаде пошлиной в 35%.

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Конечно, Канада не является ведущим экономическим партнером России. Однако эту инициативу подхватили другие страны. Подобные меры сейчас рассматривают ЕС и США.

"Приостановка режима наибольшего благоприятствования позволяет применять пошлины и другие ограничения в размере, устанавливаемом для стран — не участвующих в ВТО, — объясняет Анжела Махинова. — Такие пошлины значительно выше, чем согласованные при вступлении в ВТО для каждой страны. Соответственно, экономические позиции члена ВТО [в этом контексте – России] будут значительно ухудшены по сравнению с другими странами".

Исключение из клуба. Можно ли выбросить Россию из ВТО?

В понедельник, 7 марта стало известно, что палата представителей Конгресса США готовит законопроект, предусматривающий не только обсуждаемый сегодня запрет импорта российских энергоносителей, но и исключение России из Всемирной торговой организации (ВТО).

Напомним, в ВТО входит 164 участника. РФ вступила в эту организацию в 2012 году – на четыре года позднее Украины. Этому предшествовали долгие годы согласований и переговоров. Благодаря вхождению в ВТО, Россия получила преференции в международной торговле, в частности – снижение импортных пошлин и т.д. Соответственно, исключение РФ из ВТО откатит все достижения обратно.

Однако для осуществления этого шага нужно задействовать более сложные механизмы, чем для введения ограничений на уровне отдельных стран.

"Соглашение ВТО не предусматривает возможности исключения членов ВТО, поскольку, прежде всего, это организация, ответственная за международную торговлю, старающаяся находиться вне политики", — считает Анжела Махинова. По ее мнению, юридического механизма для исключения России из ВТО нет.

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"Чтобы исключить Россию из ВТО, фактически необходимо получить голоса 3/4 из 164 стран-членов, — в свою очередь убеждает Олег Мальский, партнер ЮФ ETERNA LAW. – Если учесть, что недавно в ООН за резолюцию в поддержку Украины проголосовала 141 страна, получить необходимое количество голосов в ВТО вполне реально".

Юрист ссылается на то, что согласно статье 10 соглашения о ВТО, участники организации могут поменять определенные правила и фактически ввести новые обязательства для членов. Для этого необходимо, чтобы 2/3 участников проголосовали за такие изменения. Если член ВТО не согласился, потребуется поддержка 3/4 голосов.

Но даже если исключить Россию из ВТО не удастся, Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ), по словам Мальского, предусматривает четкие исключения по соображениям безопасности. Соответственно любой член ВТО может приостановить режим наибольшего благоприятствования и значительно повысить тарифы на экспорт товаров из РФ. Отдельные страны уже реализовали эту возможность или рассматривают такие шаги.

Программа максимум. Украине нужно настаивать на исключении России из ВТО

"Для Украины было бы более актуально добиться собственно исключения России из ВТО, а не приостановки режима наибольшего благоприятствования несколькими странами, — отмечает Олег Мальский. — Ведь именно в случае исключения России по окончании конфликта для возвращения в ВТО пришлось бы снова проходить переговоры со всеми участниками этой организации, на что уйдет, по меньшей мере, десять лет".

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Однако, даже без исключения из ВТО, потеря Россией позиций на внешних рынках в перспективе сыграет на руку Украине.

"На многих экспортных рынках мы конкурируем с российской продукцией, в частности, в сфере металлургии и удобрений, — заключает Анжела Махинова. – Соответственно, если после прекращения войны страны сохранят санкционные ограничения, Украина может получить определенные преимущества на экспортных рынках, заняв объемы российского экспорта".

Напомним, крупные западные компании массово прекращают производство и продажу в РФ.

Напомним, российский рынок покинули американские, европейские, японские и южнокорейские автомобильные корпорации.

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