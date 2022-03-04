"Скасували" найбільшу країну. Західні компанії масово залишають російський ринок

Багато компаній десятиліттями намагалися відкрити бізнес у Росії. Pepsi у 1974 році стала першим західним продуктом, який виробили та продали за залізною завісою.

Путінська війна в Україні змушує багато транснаціональних корпорацій відмовлятися від російського ринку, з яким зараз пов'язано безліч труднощів — чи то репутаційні втрати, чи логістичні ризики, чи то наслідки за обхід західних санкцій. Для одних компаній припинення діяльності у РФ не спричиняє значної шкоди, тоді як для інших втрати виявляться дуже відчутними. Про це пише The Economist.

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[ + – ] Пепсі на московському заводі

Багато транснаціональних корпорацій, таких як BP, десятиліттями намагалися вийти на російський ринок. Pepsi в 1974 році стала першим західним продуктом, який виготовили й продали за залізною завісою. Disney намагався зачарувати суворих мешканців 1/6 частини суші "Білосніжкою" та "Бембі" — у 1988 році ці мультфільми вперше показали в Москві та Ленінграді.

Після розпаду СРСР на пострадянському ландшафті почало з'являтися дедалі більше західних компаній. Французький виробник йогуртів Danone відкрив свій магазин на Тверській у 1992 році. 1996-го в російській столиці з'явилася перша автозаправка BP.

[ + – ] 100 компаній-гігантів, які більше не ведуть бізнес у Росії.

Тепер в епоху невизначеної західні компанії спішно розробляють нові стратегії. Рішучіше за інші відносини з Росією розривають компанії з незначними частками в російському бізнесі, тобто ті, хто, по суті, нічого не втрачає.

Норвезький фонд національного добробуту заявив, що заморозить усі інвестиції в російські акції — але це нікчемні 0,2% їхнього загального інвестиційного портфеля.

Вичікувальна позиція

Компанії з великою присутністю на російському ринку діють значно обережніше. Автовиробники Renault і Danone, яким РФ приносить 9% і 6% доходу відповідно, поки що не анонсували, що припинять бізнес у РФ.

Багато західних компаній зайняли вичікувальну позицію і, ймовірно, ставлять на паузу свій бізнес у РФ. Дві американські поштові компанії UPS та FedEx призупинили постачання до Росії. CMA CGM, Maersk і MSC — три європейські судноплавні гіганти, заявили, що поки що не плаватимуть до російських берегів. Консалтингові фірми Bain, Boston Consulting Group і McKinsey поки що переосмислюють свій бізнес у Росії. Boeing призупинив постачання запчастин, технічне обслуговування та техпідтримку для російських авіакомпаній, які експлуатують їхні лайнери.

Volvo, що базується у Швеції й належить власникам з Китаю, заявляє про "потенційні ризики, пов'язані з торгівлею з Росією".

Apple

[ + – ] Жорстка позиція Apple щодо України контрастує з її нерішучістю в Китаї

У деяких випадках бойкот із боку місцевих споживачів виходить навіть за рамки офіційних обмежень. З 1 березня Apple припинила продаж своєї продукції у Росії. Кінопродукція Disney та інших кіностудій з'являтиметься на екранах Росії із затримкою. Google, Meta та Twitter намагаються приборкати російську пропаганду на своїх платформах — блокують реєстрацію нових користувачів із РФ або ж відмовляються продавати рекламу на своїх платформах у Росії.

Жорстка позиція Apple щодо України контрастує з її нерішучістю в Китаї, владу якого неодноразово звинувачували в порушеннях прав людини. Заява компанії McKinsey про припинення бізнесу з будь-якими російськими держструктурами прозвучала після багаторічної критики за співпрацю з держпідприємствами й у РФ, і в Китаї.

Енергетичні компанії

Енергетичним компаніям доводиться складніше. Роками міжнародні нафтові фірми надавали інвестиції та ділилися досвідом зі своїми російськими партнерами. Щоб інвестувати у РФ, багатьом європейським компаніям довелося скорочувати свій бізнес в інших регіонах. Минулого року на Роснафту припадало до 50% усіх резервів ВР та 11% операційного прибутку. Shell має спільні підприємства з Газпромом. За оцінками Wood Mackenzie, на найближчі 5 років французькій компанії TotalEnergies Росія може забезпечити 17% зростання.

[ + – ] Заправка British Petroleum.

TotalEnergies, відома своєю терпимістю до ризикових регіонів, не поспішає відгукнутися на заклик припинити співпрацю з РФ. Однак позиції компаній щодо цього змінюються буквально в режимі реального часу. Shell, Equinor і Exxon Mobil заявили, що наслідуватимуть приклад BP, яка протягом 30 років вибудовувала свій бізнес у Росії і якій знадобилося менш як чотири дні, щоб наважитися піти з російського ринку після того, як путінські війська вдерлися в Україну. Таке рішення може коштувати BP 25 млрд доларів.

Питання в тому, коли це станеться. Продаж часток у спільних підприємствах або навіть у самій Роснафті пов'язаний зі складнощами, особливо через те, що уряд РФ, побоюючись відтоку капіталу, заборонив продавати російські активи західних компаній.

Нагадаємо, що після відключення багатьох російських банків від міжнародних платіжних систем Mastercard та Visa жителі Росії можуть опинитися у "фінансовому гетто". Через кілька днів після вторгнення військ РФ в Україну росіяни, що безтурботно відпочивали за кордоном, не змогли розрахуватися за товари та послуги банківськими картами.

Раніше Фокус розбирався в подальших перспективах ринку авто в Росії, без автомобілів та запчастин. Західні та японські автокомпанії відмовилися від російського ринку після вторгнення військ в Україну 24 лютого. Компанії зупиняють свої заводи у РФ і блокують постачання нового автотранспорту та запчастин.