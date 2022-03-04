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Экономика Российско-украинская война

"Отменили" самую большую страну. Западные компании массово покидают российский рынок

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Очереди в McDonald"s, Москва 1996 г.
Фото: FT | Очередь в McDonald"s, Москва 1996 г.

Многие компании десятилетиями пытались открыть бизнес в России. Pepsi в 1974 году стала первым западным продуктом, который произвели и продали за железным занавесом.

Путинская война в Украине вынуждает многие транснациональные корпорации отказываться от российского рынка, с которым сейчас сопряжено множество сложностей — будь то репутационные потери, логистические риски или же последствия за обход западных санкций. Для одних компаний прекращение деятельности в РФ не влечет значительного ущерба, в то время как для других потери окажутся весьма ощутимыми. Об этом пишет The Economist.

Пепси на московском заводе.
Пепси на московском заводе.

Многие транснациональные корпорации, такие как BP, десятилетиями пытались выйти на российский рынок. Pepsi в 1974 году стала первым западным продуктом, который был произведен и продан за железным занавесом. Disney пытался очаровать суровых обитателей 1/6 части суши "Белоснежкой" и "Бэмби" — в 1988 году эти мультфильмы впервые показали в Москве и Ленинграде.

После распада СССР на постсоветском ландшафте стало появляться все больше западных компаний. Французский производитель йогуртов Danone открыл свой магазин на Тверской в 1992 году. В 1996-м в российской столице появилась первая автозаправка BP.

Компании, отказавшиеся работать в РФ.
100 компаний-гигантов, которые больше не ведут бизнес в России.

Теперь в наступившую эпоху неопределенной западные компании спешно разрабатывают новые стратегии. Решительнее других отношения с Россией разрывают компании с незначительными долями в российском бизнесе, то есть те, кто, по сути, ничего не теряет.

Норвежский фонд национального благосостояния заявил, что заморозит все инвестиции в российские акции — но это ничтожные 0,2% от их общего инвестиционного портфеля.

Выжидательная позиция

Компании с большим присутствием на российском рынке действуют куда осмотрительнее. Автопроизводители Renault и Danone, которым РФ приносит 9% и 6% дохода соответственно, пока не анонсировали, что прекратят бизнес в РФ.

Многие западные компании заняли выжидательную позицию и, скорее, ставят на паузу свой бизнес в РФ. Две американские почтовые компании UPS и FedEx приостановили поставки в Россию. CMA CGM, Maersk и MSC — три европейских судоходных гиганта, заявили, что пока не будут плавать к российским берегам. Консалтинговые фирмы Bain, Boston Consulting Group и McKinsey пока переосмысливают свой бизнес в России. Boeing приостановил поставки запчастей, техническое обслуживание и техподдержку для российских авиакомпаний, которые эксплуатируют их лайнеры.

Базирующаяся в Швеции Volvo, которая принадлежит собственникам из Китая, заявляет о "потенциальных рисках, связанных с торговлей с Россией".

Apple

apple
Жесткая позиция Apple по Украине контрастирует с ее нерешительностью в Китае

В некоторых случаях бойкот со стороны местных потребителей выходит даже за рамки официальных ограничений. С 1 марта Apple прекратила продажу своей продукции в России. Кинопродукция Disney и других киностудий будет появляться на экранах России с задержкой. Google, Meta и Twitter пытаются обуздать российскую пропаганду на своих платформах — блокируют регистрацию новых пользователей из РФ или же отказываются продавать рекламу на своих платформах в России.

Жесткая позиция Apple по Украине контрастирует с ее нерешительностью в Китае, властей которого неоднократно обвиняли в нарушениях прав человека. Заявление компании McKinsey о прекращении бизнеса с какими бы то ни было российскими госструктурами прозвучало после многолетней критики за сотрудничество с госпредприятиями и в РФ, и в Китае.

Энергетические компании

Энергетическим компаниям приходится сложнее. Годами международные нефтяные фирмы предоставляли инвестиции и делились опытом со своими российскими партнерами. Чтобы инвестировать в РФ, многим крупным европейским компаниям пришлось сокращать свой бизнес в других регионах. В прошлом году на Роснефть приходилось до 50% всех резервов BP и 11% операционной прибыли. У Shell есть совместные предприятия с Газпромом. Согласно оценкам Wood Mackenzie, на ближайшие 5 лет, французской компании TotalEnergies Россия может обеспечить 17% роста.

Заправка British Petroleum
Заправка British Petroleum.

TotalEnergies, известная своей терпимостью к рисковым регионам, не спешит откликнуться на призыв прекратить сотрудничество с РФ. Однако позиции компаний в этом отношении меняются буквально в режиме реального времени. Shell, Equinor и Exxon Mobil заявили, что последуют примеру BP, которая на протяжении 30 лет выстраивала свой бизнес в России и которой понадобилось меньше четырех дней, чтобы решиться уйти с российского рынка после того, как путинские войска вторглись в Украину. Такое решение может стоить BP в 25 млрд долларов.

Вопрос в том, как скоро это произойдет. Продажа долей в совместных предприятиях или даже в самой Роснефти сопряжена со сложностями, в особенности из-за того, что правительство РФ, опасаясь оттока капитала, запретило продавать российские активы западных компаний.

Напомним, что после отключения многих российских банков от международных платежных систем Mastercard и Visa жители России могут оказаться в "финансовом гетто". Спустя несколько дней после вторжения войск РФ в Украину беззаботно отдыхавшие за границей россияне не смогли рассчитаться за товары и услуги банковскими картами.

Ранее Фокус разбирался в дальнейших перспективах рынка авто в России, без автомобилей и запчастей. Западные и японские автокомпании отказались от российского рынка после вторжения войск в Украину 24 февраля. Компании останавливают свои заводы в РФ и блокируют поставки нового автотранспорта и комплектующих.