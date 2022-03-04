"Отменили" самую большую страну. Западные компании массово покидают российский рынок

Многие компании десятилетиями пытались открыть бизнес в России. Pepsi в 1974 году стала первым западным продуктом, который произвели и продали за железным занавесом.

Путинская война в Украине вынуждает многие транснациональные корпорации отказываться от российского рынка, с которым сейчас сопряжено множество сложностей — будь то репутационные потери, логистические риски или же последствия за обход западных санкций. Для одних компаний прекращение деятельности в РФ не влечет значительного ущерба, в то время как для других потери окажутся весьма ощутимыми. Об этом пишет The Economist.

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[ + – ] Пепси на московском заводе.

Многие транснациональные корпорации, такие как BP, десятилетиями пытались выйти на российский рынок. Pepsi в 1974 году стала первым западным продуктом, который был произведен и продан за железным занавесом. Disney пытался очаровать суровых обитателей 1/6 части суши "Белоснежкой" и "Бэмби" — в 1988 году эти мультфильмы впервые показали в Москве и Ленинграде.

После распада СССР на постсоветском ландшафте стало появляться все больше западных компаний. Французский производитель йогуртов Danone открыл свой магазин на Тверской в 1992 году. В 1996-м в российской столице появилась первая автозаправка BP.

[ + – ] 100 компаний-гигантов, которые больше не ведут бизнес в России.

Теперь в наступившую эпоху неопределенной западные компании спешно разрабатывают новые стратегии. Решительнее других отношения с Россией разрывают компании с незначительными долями в российском бизнесе, то есть те, кто, по сути, ничего не теряет.

Норвежский фонд национального благосостояния заявил, что заморозит все инвестиции в российские акции — но это ничтожные 0,2% от их общего инвестиционного портфеля.

Выжидательная позиция

Компании с большим присутствием на российском рынке действуют куда осмотрительнее. Автопроизводители Renault и Danone, которым РФ приносит 9% и 6% дохода соответственно, пока не анонсировали, что прекратят бизнес в РФ.

Многие западные компании заняли выжидательную позицию и, скорее, ставят на паузу свой бизнес в РФ. Две американские почтовые компании UPS и FedEx приостановили поставки в Россию. CMA CGM, Maersk и MSC — три европейских судоходных гиганта, заявили, что пока не будут плавать к российским берегам. Консалтинговые фирмы Bain, Boston Consulting Group и McKinsey пока переосмысливают свой бизнес в России. Boeing приостановил поставки запчастей, техническое обслуживание и техподдержку для российских авиакомпаний, которые эксплуатируют их лайнеры.

Базирующаяся в Швеции Volvo, которая принадлежит собственникам из Китая, заявляет о "потенциальных рисках, связанных с торговлей с Россией".

Apple

[ + – ] Жесткая позиция Apple по Украине контрастирует с ее нерешительностью в Китае

В некоторых случаях бойкот со стороны местных потребителей выходит даже за рамки официальных ограничений. С 1 марта Apple прекратила продажу своей продукции в России. Кинопродукция Disney и других киностудий будет появляться на экранах России с задержкой. Google, Meta и Twitter пытаются обуздать российскую пропаганду на своих платформах — блокируют регистрацию новых пользователей из РФ или же отказываются продавать рекламу на своих платформах в России.

Жесткая позиция Apple по Украине контрастирует с ее нерешительностью в Китае, властей которого неоднократно обвиняли в нарушениях прав человека. Заявление компании McKinsey о прекращении бизнеса с какими бы то ни было российскими госструктурами прозвучало после многолетней критики за сотрудничество с госпредприятиями и в РФ, и в Китае.

Энергетические компании

Энергетическим компаниям приходится сложнее. Годами международные нефтяные фирмы предоставляли инвестиции и делились опытом со своими российскими партнерами. Чтобы инвестировать в РФ, многим крупным европейским компаниям пришлось сокращать свой бизнес в других регионах. В прошлом году на Роснефть приходилось до 50% всех резервов BP и 11% операционной прибыли. У Shell есть совместные предприятия с Газпромом. Согласно оценкам Wood Mackenzie, на ближайшие 5 лет, французской компании TotalEnergies Россия может обеспечить 17% роста.

[ + – ] Заправка British Petroleum.

TotalEnergies, известная своей терпимостью к рисковым регионам, не спешит откликнуться на призыв прекратить сотрудничество с РФ. Однако позиции компаний в этом отношении меняются буквально в режиме реального времени. Shell, Equinor и Exxon Mobil заявили, что последуют примеру BP, которая на протяжении 30 лет выстраивала свой бизнес в России и которой понадобилось меньше четырех дней, чтобы решиться уйти с российского рынка после того, как путинские войска вторглись в Украину. Такое решение может стоить BP в 25 млрд долларов.

Вопрос в том, как скоро это произойдет. Продажа долей в совместных предприятиях или даже в самой Роснефти сопряжена со сложностями, в особенности из-за того, что правительство РФ, опасаясь оттока капитала, запретило продавать российские активы западных компаний.

Напомним, что после отключения многих российских банков от международных платежных систем Mastercard и Visa жители России могут оказаться в "финансовом гетто". Спустя несколько дней после вторжения войск РФ в Украину беззаботно отдыхавшие за границей россияне не смогли рассчитаться за товары и услуги банковскими картами.

Ранее Фокус разбирался в дальнейших перспективах рынка авто в России, без автомобилей и запчастей. Западные и японские автокомпании отказались от российского рынка после вторжения войск в Украину 24 февраля. Компании останавливают свои заводы в РФ и блокируют поставки нового автотранспорта и комплектующих.