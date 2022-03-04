Транзакция отклонена: банковские карты россиян идут "за русским кораблем"

Из-за отключения ряда российских банков от международных платежных систем Mastercard и Visa многие россияне рискуют оказаться в "финансовом гетто".

Через несколько дней после вторжения России в Украину жители РФ, беззаботно отдыхавшие за границей, неожиданно не смогли рассчитаться за товары и услуги картами российских банков. Таким образом, благодаря санкциям платежных систем, на них легла соответственность за развязанную Путиным войну.

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Какие российские банки отключают от карточных транзакций Visa и Mastercard

В ночь с 23 на 24 февраля украинцы очнулись от взрывов российских бомб. Четыре дня спустя международные платежные системы Mastercard и Visa практически синхронно отреагировали на эти события.

"В результате санкций мы заблокировали целый ряд финансовых учреждений России от участия в платежной сети Mastercard. Мы продолжим сотрудничество с регуляторами для полного выполнения взятых на себя обязательств в соответствии с развитием событий", – заявляет Майкл Мибах, генеральный директор Mastercard.

[ + – ] "В результате санкций мы заблокировали целый ряд финансовых учреждений [России] от участия в платежной сети Mastercard", — говорят представители компании Фото: Getty Images

Мибах добавляет, что одной из важнейших функций является обеспечение защиты и безопасности мировой платежной экосистемы и собственной сети. Поэтому в компании активно отслеживают и будут оперативно реагировать на кибератаки, угроза которых значительно возросла.

"Visa уже приступила к имплементации соответствующих санкций и заблокировала карты указанных банков. Visa готова и дальше действовать в соответствии с дополнительными санкциями, которые могут быть введены", — сообщает Вера Платонова, старший вице-президент Visa, директор регионального представительства Visa в Украине, Грузии, странах СНГ и Юго-Восточной Европы. То есть, вероятно, в случае, если Россия не остановиться, санкции платежных систем могут быть еще более жесткими.

Пока в санкционный список Visa и Mastercard попали Банк ВТБ и его "дочки" в Грузии, Беларуси, Армении, Казахстане, Азербайджане, "Промсвязьбанк", "Новикомбанк", "Совкомбанк", "ОЗОН Банк", "Росгосстрах Банк", банк ФК "Открытие", "БМ Банк", "Саровбизнесбанк", "Западно-Сибирский коммерческий банк", а также белорусские банки "Дабрабут", "Белинвестбанк" и "Вьетнамско-российский общий банк". Теперь процессинг Mastercard и Visa недоступен для перечисленных финучреждений, равно как и выпуск новых карт.

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"Владельцы карт банков РФ, попавших под санкции, не могут оплатить ими ужин в ресторане за рубежом, купить кроссовки на Ebay или забронировать отель на Booking.com, – объясняет Игорь Ясько, управляющий партнер ЮК Winner. — Снять деньги с подсанкционных карт за границей тоже нельзя. Не будут работать платежные карты и в кошельках в смартфонах Google Pay и Apple Pay". То есть за границей карты подсанкционных банков в один момент превратились в бесполезный кусок пластика, словно карета Золушки в большую тыкву в полночь после бала.

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Однако внутри России этот "пластик" продолжит работать до конца срока действия благодаря национальной платежной системе "Мир", которую в России развивают с 2014 года. Как отмечает Галина Верцимаха, эксперт "Лиги антитраста", со временем, для обеспечения безналичных расчетов, вместо карт Mastercard и Visa подсанкционным банкам придется выпускать карты платежной системы "Мир", на которую сейчас приходится лишь 10% от объема переводов внутри страны-агрессора.

Аккорд в симфонии санкций

Неудобства претерпевают не только держатели карт подсанкционных банков. Из-за вторжения России в Украину все россияне лишились возможности рассчитываться своими гаджетами за поездки в транспорте и ежедневные покупки с помощью кошельками Apple Pay и Google Pay. Эти сервисы попросту приостановили работу в России. Теперь россиянам придется переходить на местные решения, такие как Mir Pay или SberPay, действующие только на территории РФ.

Но и на этом злоключения не заканчиваются. Галина Верцимаха напоминает, что с 12 марта 2022 года по решению ЕС банки "Открытие", "Новикомбанк", "Промсвязьбанк", "Банк России", "Совкомбанк", "Банк ВТБ" и ВЭБ отключать от SWIFT — системы передачи информации, которая необходима для того, чтобы международный платеж нашел получателя.

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"Посредством этой системы банки обмениваются информацией о финансовых транзакциях. Соответственно, отключение от SWIFT означает, что любые безналичные расчеты картами Visa и MasterCard станут невозможными и оплата в 90% случаев будет производиться только наличными", — прогнозирует Верцимаха.

Благодаря санкциям миллионы россиянин уже сейчас испытывают неудобства и в панике пытаются снять со счетов наличные или купить валюту. Поэтому рубль 3 марта 2022 года упал до 118 USDRUB и продолжает девальвировать.

Однако украинское сообщество требует большего – отключения от SWIFT всей российской банковской системы. В случае реализации такого сценария, банки России будут полностью изолированы от мира, а россияне окажутся запертыми в неком "финансовом гетто". Возможно, это будет способствовать падению уровня поддержки Путина и сделает невозможным продолжение войны в Украине. Почему не все иностранные партнеры Украины пока поддерживают такой сценарий, Фокус писал в одной из предыдущих публикаций.