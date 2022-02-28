Жизнь без SWIFT: эксперт рассказал, как это ударит по россиянам

Подсанкционную Россию в среднесрочной перспективе ожидает падение экспорта, девальвация и неизбежный экономический упадок.

На первый взгляд отключение российских банков от SWIFT приостановит для них транзакции в инвалюте и расчеты с другими странами. Однако только этим болезненные последствия не ограничатся, считает Евгений Дубогрыз, ассоциированный эксперт Case Украина.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

После введения санкции в действие в России возникнут трудности с расчетами внутри страны. Поэтому придется подключать клиентов к локальным системам, то есть — выпускать новые карты, извиняться терминалы и банкоматы, забирающие сумасшедшие деньги и много времени. Другой путь – переориентировать потребителей на маленькие банки, но у них не хватает инфраструктуры, что, соответственно, вызовет перебои с платежами", — рассказывает о последствиях на микроуровне Дубогрыз.

При этом боеспособность РФ, по мнению эксперта, будет ослаблять проблемы с закупками и поставками топлива, оружия и продовольствия для российских войск.

На макроуровне, по словам Дубогрыза, отключение банков от SWIFT приведет к снижению поступлений от экспорта из-за проблем с расчетами за товары и соответственно дальнейшего давления на курс рубля. То есть, в среднесрочной перспективе Россию ждет неизбежный экономический упадок.

Напомним, с субботы 26 февраля в международной платежной системе SWIFT объявили о готовящемся отключении от системы определенных российских банков. Для российских банков, которые будут отключены от SWIFT, будут приостановлены все транзакции в иностранной валюте и прекращены расчеты с большинством внешних контрагентов.