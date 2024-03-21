Около 10 банков Китая начали блокировать платежи из РФ в юанях, — СМИ

Отказ принимать платежи в юанях усложнит проведение расчетов для российских компаний, которые вынуждены открывать счета в "дружественных" странах, не попадающих под санкции Запада.

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Крупные китайские банки перестали принимать платежи в юанях из России и стали возвращать такие транзакции клиентам. Об этом сообщает российское издание The Moscow Times.

По информации издания, среди прекративших принимать российские платежи как минимум восемь кредитных организаций. Также юаневые транзакции не проходят через банки с международным участием — CitiBank, Standard Chartered Bank, HSBC, JP Morgan, BNP Paribas, Deutsche Bank и Mizuho Bank. Однако большинство из них перестало проводить операции с клиентами из РФ еще два года назад, китайские кредитные организации — с середины января 2024 года.

По мнению экспертов, расчеты российских компаний могут быть продолжены несколькими способами:

через российский банк, платежи от которого еще принимаются в Китае;

посредством открытия филиала компании в КНР или другой "дружественной" стране;

при помощи партнеров в Гонконге.

При этом аналитики утверждают, что около 80% российских компаний, регулярно работающих с КНР, уже открыли филиалы в "дружественных" странах, не подпадающих под санкции.

До этого сообщалось, что большинство банков Китая прекратили прием долларовых переводов из России, а также начали задерживать расчеты из-за дополнительных проверок, однако транзакции в национальных валютах продолжались. Сейчас речь идет уже о более жестких ограничениях.

Опасения вторичных санкций

Причиной мер, принимаемых с начала этого года, стали опасения китайских банкиров по поводу введения вторичных санкций и иного давления со стороны США, как пояснил один из инсайдеров издания.

Кроме того, в начале февраля стало известно о прекращении финансовых операций с РФ и Беларусью ключевого китайского банка Chouzhou Commercial Bank. Причем любые транзакции были прекращены не только через SWIFT, но и через российскую платежную систему СПФС и китайскую — CIPS.

Новые санкции США за содействие ВПК РФ

В конце декабря 2023 года президент США Джо Байден подписал указ, который допускает введение санкций в отношении иностранных финансовых институтов, если они проводят сделки в интересах военно-промышленного комплекса России, поддерживая таким образом агрессию РФ против Украины.

"Под рестрикции могут попасть фининституты, осуществившие значительные транзакции в интересах или от имени любого лица, внесенного в санкционные списки Вашингтона за деятельность в интересах российского ОПК, или способствовавшие осуществлению таких сделок", — говорилось в документе.

Вследствие этого государственные банки Китая ужесточили ограничения на финансирование российских клиентов после того, как США пообещали вводить вторичные санкции в отношении зарубежных финансовых компаний, которые помогают РФ в войне против Украины, как сообщило агентство Bloomberg.

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