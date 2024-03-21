Готовится ко вторжению: Китай хочет атаковать Тайвань в 2027 году, — адмирал США

По данным американского адмирала Джона Акилино, Вооруженные силы КНР за три года увеличили количество истребителей на 400, а крупных военных кораблей — на 20 единиц.

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Китай в значительных масштабах увеличивает свои военные и ядерные возможности, достигая рекордных показателей с момента Второй мировой войны. Это происходит в контексте подготовки к возможному вторжению на Тайвань к 2027 году. Об этом заявил глава Индо-Тихоокеанского командования США адмирал Джон Акилино в интервью Bloomberg в среду, 20 марта.

По его утверждению, все данные свидетельствуют о подготовке Китая к возможному вторжению. Официальный оборонный бюджет страны за последние годы вырос на 16%, достигнув отметки в 223 миллиарда долларов.

За последние три года Народно-освободительная армия Китая значительно увеличила свои возможности: количество истребителей выросло на 400, а количество крупных военных кораблей увеличилось на 20 единиц. Помимо этого, Пекин удвоил свой арсенал баллистических и крылатых ракет.

"Все указывает на приказ лидера Си Цзиньпина на встрече НОАК быть готовыми к вторжению на Тайвань к 2027 году", — сказал Акилино.

Напомним, 5 марта институт ВМС США сообщил, что столкновение Китая и США из-за Тайваня грозит ядерной катастрофой. США должны продолжить модернизацию своих ядерных сил, считают аналитики. В противном случае у противников появится ложное представление о том, что им может "сойти с рук" немасштабное применение ядерного оружия.

Ранее сообщалось, что Китай накапливает большие силы перед новым ударом США. Ожидая ужесточения санкций Белого дома, КНР спешит приобрести как можно больше японского и голландского литографического оборудования, да и о собственных производителях не забывает.