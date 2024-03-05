Столкновение Китая и США из-за Тайваня грозит ядерной катастрофой, — институт ВМС США

США должны продолжить модернизацию своих ядерных сил, считают аналитики. В противном случае у противников появится ошибочное представление о том, что им может "сойти с рук" немасштабное применение ядерного оружия.

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Китайское вторжение на Тайвань приведет к масштабному кризису в отношениях между Пекином и Вашингтоном, который будет иметь значительные последствия как для Индо-Тихоокеанского региона, так и всего остального мира. Эскалация вокруг Тайваня чревата применением ядерного вооружения, хотя Китай уже давно проводит политику неприменения ядерного оружия первым. О перспективах ядерной угрозы в противостоянии геополитических соперников говорится в материале специалистов института Военно-морских сил США.

Очередной тайваньский кризис, пишут авторы публикации, почти наверняка будет включать в себя скрытые или явные китайские ядерные угрозы. Хотя Соединенные Штаты могут снизить вероятность применения КНР ядерного оружия, но только в случае усиления мер по сдерживанию с использованием обычных и ядерных средств.

Наращивание ядерного потенциала КНР

В материале отмечается, что в январе 2023 Стратегическое командование США официально уведомило Конгресс, что Китай имеет больше пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет, чем Соединенные Штаты.

Несмотря на серьезность такого заявления западные аналитики при оценке возможных сценариев вокруг Тайваня зачастую преуменьшают угрозу ядерной эскалации. В свою очередь в Пентагоне считают, что применение ядерного оружия в ходе тайваньского кризиса возможно лишь в случае затяжного конфликта.

Радиус действия китайских ракет

Между тем Пекин неоднократно заявлял, что никогда и ни при каких обстоятельствах не будет первым применять ядерное оружие.

"Однако было бы ошибкой принимать китайскую политику ядерного сдерживания за чистую монету", — подчеркнули эксперты.

Они добавили, что если китайские лидеры решат вторгнуться на Тайвань, то никто не сможет их переубедить. Это дает еще одну причину для рассмотрения потенциальных китайских ядерных угроз, так как нарратив "не останавливаться ни перед чем" логически влечет за собой эскалацию, когда обычные средства не достигнут успеха.

Предотвращение угроз

Эксперты полагают, что самый безопасный способ справиться с потенциальным ядерным кризисом — это в первую очередь предотвратить его возникновение. Одним из вариантов решение проблемы является укрепление обороны Тайваня передовым вооружением. Помимо это США должны продолжить модернизацию своих ядерных сил.

"Нынешнее относительное отсутствие гибких вариантов ядерного ответа может оставить у противников ошибочное представление о том, что им может "сойти с рук" мелкомасштабное ядерное применение без неприемлемых последствий", — убеждены аналитики.

Важно

Не отставать от РФ и Китая: у США нет инфраструктуры для производства ядерного оружия

Однако сдерживание китайского вторжения на Тайвань — достаточно непростая задача, поэтому военные планировщики должны сосредоточиться на решении сложных проблем и не уходить от них.

"Ни одна мера, изложенная выше, вряд ли изменит решение Китая о вторжении на Тайвань или о его подчинении другими средствами. Но если Соединенные Штаты реализуют эти меры в срочном порядке, это поможет усилить сдерживание", — подытожили эксперты.

Потенциал стран-членов "ядерного клуба" в 2022 году. Источник: FAS

Потенциал стран-членов "ядерного клуба" в 2023 году. Источник: FAS

Напомним, глава Космического командования США генерал Стивен Уайтинг заявил, что прогресс Китая в области космических технологий и его ядерной триады "идет с головокружительной скоростью". Только за последний год Пекин увеличил свой ядерный арсенал на 100 боеголовок, а к 2035 их число увеличится до 1500 единиц.