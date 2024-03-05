Зіткнення Китаю і США через Тайвань загрожує ядерною катастрофою, — інститут ВМС США

США повинні продовжити модернізацію своїх ядерних сил, вважають аналітики. В іншому разі у супротивників з'явиться хибне уявлення про те, що їм може "зійти з рук" немасштабне застосування ядерної зброї.

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Китайське вторгнення на Тайвань призведе до масштабної кризи у відносинах між Пекіном і Вашингтоном, що матиме значні наслідки як для Індо-Тихоокеанського регіону, так і решти світу. Ескалація навколо Тайваню загрожує застосуванням ядерного озброєння, хоча Китай уже давно проводить політику незастосування ядерної зброї першим. Про перспективи ядерної загрози в протистоянні геополітичних суперників йдеться в матеріалі фахівців інституту Військово-морських сил США.

Чергова тайванська криза, пишуть автори публікації, майже напевно міститиме в собі приховані або явні китайські ядерні загрози. Хоча Сполучені Штати можуть знизити ймовірність застосування КНР ядерної зброї, але тільки в разі посилення заходів зі стримування з використанням звичайних і ядерних засобів.

Нарощування ядерного потенціалу КНР

У матеріалі наголошується, що в січні 2023 року Стратегічне командування США офіційно повідомило Конгрес, що Китай має більше пускових установок міжконтинентальних балістичних ракет, ніж Сполучені Штати.

Незважаючи на серйозність такої заяви, західні аналітики під час оцінки можливих сценаріїв навколо Тайваню часто применшують загрозу ядерної ескалації. Своєю чергою в Пентагоні вважають, що застосування ядерної зброї під час тайванської кризи можливе лише в разі затяжного конфлікту.

Радіус дії китайських ракет

Тим часом Пекін неодноразово заявляв, що ніколи і за жодних обставин не буде першим застосовувати ядерну зброю.

"Однак було б помилкою приймати китайську політику ядерного стримування за чисту монету", — підкреслили експерти.

Вони додали, що якщо китайські лідери вирішать вторгнутися на Тайвань, то ніхто не зможе їх переконати. Це дає ще одну причину для розгляду потенційних китайських ядерних загроз, оскільки наратив "не зупинятися ні перед чим" логічно тягне за собою ескалацію, коли звичайні засоби не досягнуть успіху.

Запобігання загрозам

Експерти вважають, що найбезпечніший спосіб впоратися з потенційною ядерною кризою — це насамперед запобігти її виникненню. Одним із варіантів вирішення проблеми є зміцнення оборони Тайваню передовим озброєнням. Крім цього, США мають продовжити модернізацію своїх ядерних сил.

"Нинішня відносна відсутність гнучких варіантів ядерної відповіді може залишити у супротивників помилкове уявлення про те, що їм може "зійти з рук" дрібномасштабне ядерне застосування без неприйнятних наслідків", — переконані аналітики.

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Не відставати від РФ і Китаю: у США немає інфраструктури для виробництва ядерної зброї

Однак стримування китайського вторгнення на Тайвань — досить непросте завдання, тому військові планувальники повинні зосередитися на вирішенні складних проблем і не уникати їх.

"Жоден захід, викладений вище, навряд чи змінить рішення Китаю про вторгнення на Тайвань або про його підпорядкування іншими засобами. Але якщо Сполучені Штати реалізують ці заходи в терміновому порядку, це допоможе посилити стримування", — підсумували експерти.

Потенціал країн-членів "ядерного клубу" у 2022 році. Джерело: FAS

Потенціал країн-членів "ядерного клубу" у 2023 році. Джерело: FAS

Нагадаємо, глава Космічного командування США генерал Стівен Вайтінг заявив, що прогрес Китаю в галузі космічних технологій і його ядерної тріади "йде із запаморочливою швидкістю". Тільки за останній рік Пекін збільшив свій ядерний арсенал на 100 боєголовок, а до 2035 їхня кількість збільшиться до 1500 одиниць.