Не отставать от РФ и Китая: у США нет инфраструктуры для производства ядерного оружия

Американские конгрессмены озабочены тем, что нынешние платформы ядерной триады США могут выйти из строй раньше, чем будет подготовлена им замена.

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Согласно данным Комиссии Конгресса по стратегической позиции США у государства нет комплексной стратегии и структуры сил, необходимых для противостояния ядерным угрозам будущего. Более того, у Соединенных Штатов нет такой инфраструктуры, необходимой для производства ядерного оружия, чтобы не отставать от России и Китая. Об этом сообщает Defence One.

"Я думаю, мы должны быть очень практичными. А сейчас почти все отстает от графика и превышает бюджет", — заявила председатель Комиссии Маделин Кридон.

Конгрессмены убеждены, что США необходимо наращивать свой ядерный потенциал, несмотря на "последствия вероятной гонки вооружений с Россией и Китаем". Такая позиция аргументируется тем, что американские ядерные бомбардировщики, подводные лодки и межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) могут выйти из строя раньше, чем будут готовы их замены.

"Все три основные программы создания платформ — B-21, Columbia и Sentinel уже сталкиваются с проволочками. Дальнейшие задержки в поставках модернизированных систем могут привести к дефициту ядерного потенциала США, если не будут разработаны и реализованы адекватные меры", — говорится в отчете.

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Например, программа Sentinel, которая призвана заменить 400 МБР, 450 шахт и более 600 объектов, недавно была отложена на год до 2030 года, пишут обозреватели. Между тем критики доклада говорят, что такая стратегия слишком сильно опирается на "сценарий Судного дня" и игнорирует вероятные последствия наращивания ядерного потенциала. По словам эксперта Ханса Кристенсена, если Вашингтон станет наращивать ядерный потенциал, что столкнется с зеркальным ответом Москвы и Пекина.

В заключении обозреватели пишут, что в документе не указан бюджет модернизации ядерной программы Штатов, однако в Конгрессе считают, что нужны больше 621 млрд долларов — это сумма, по состоянию на 2021 год, когда Бюджетное управление Конгресса США оценило стоимость планов ядерной модернизации.

Напомним, министр ВВС США Фрэнк Кендалл заявил, что одна из ядерных программ США испытывает трудности и вызывает его большое беспокойство. Речь идет сложности с финансированием программы Sentinel, в рамках которой идет замена ракет Minuteman III.