"Гарантирует безопасность на десятилетия": в России заявили, что имеют "уникальное" ядерное оружие

По словам секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, речь идет о гиперзвуковом оружии. Он убежден, что россияне "опередили конкурентов".

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Россия якобы имеет "уникальное" ядерное оружие, которое гарантирует стране-агрессору безопасность на годы вперед. Об этом со ссылкой на заявление секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева сообщили 4 ноября в "Интерфакс-Россия".

"Впервые за всю историю существования ракетно-ядерного оружия наша страна опередила конкурентов в этой сфере", — объявил чиновник на марафоне общества "Знание" в рамках форума "Россия".

По его словам, РФ обладает "уникальными стратегическими вооружениями". Российский секретарь Совета безопасности уточнил, что среди этого вооружения — гиперзвуковое оружие, которое "гарантирует безопасность на десятилетия вперед".

В России проваливаются ядерные испытания

По данным СМИ, с июля по октябрь этого года россияне провели по меньшей мере шесть ядерных испытаний. Однако, по словам источника, все пуски "отменились или провалились".

25 октября в России "тренировали" массированный ядерный удар. Как рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов, из запланированных трех ракет ВС РФ удалось запустить только одну. По его словам, одна из ракет просто упала возле старта.

4 ноября в украинской разведке рассказали о недавних ядерных испытаниях в РФ. Оказалось, что российская ракета "Ярс" уже дважды подводила страну-агрессора, сбиваясь с курса.

Напомним, СМИ смоделировали ядерный удар США по Москве. В результате него теоретически погибли бы более 300 тысяч россиян.