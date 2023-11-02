Шесть неудачных пусков за четыре месяца: в СМИ рассказали о ядерных испытаниях РФ

Каждые 20 дней в течение последних четырех месяцев Россия пыталась запустить новейшие ракеты-носители ядерных боеголовок. Все пуски завершились разного масштаба провалами, написали неправительственные росСМИ.

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С июля по октябрь 2023 года Минобороны РФ пыталось провести испытания ракет для ядерных боеголовок. Все испытания завершились неудачно, даже те, которыми руководил лично президент России Владимир Путин. О деталях ядерных испытаний рассказало издание Newsweek.

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Издание исследовало сообщения о результатах ядерных испытаний, которые публиковали российские неправительственные источники. В частности, воспользовалось сообщением неправительственного Telegram-канала "Сирена".

Автор "Сирены" сумел пообщаться с анонимным источником, посвященным в детали ядерных пусков РФ. Источник рассказал о шести испытаниях, которые проводились в РФ, начиная с 30 июля 2023 года до 1 ноября 2023 года (даты публикации статьи). По его словам, все пуски — "отменились или провалились".

30 июня должны были провести испытания подводной ядерной торпеды "Посейдон", которая должна была бы поражать военные базы и корабли условного противника. Торпеду "выбросило" из пусковой шахты и она утонула. Причина неполадок — "отсутствие охлаждающей жидкости и незапуск реактора". 30 августа должны были запустить ракету "Сармат" (вес — 6-10 тонн, дальность полета — до 18 тыс. км). Запуск не состоялся из-за того, что не работала система управления пусковой установкой. 25 октября состоялись испытания, которыми руководил лично президент Путин. Глава Кремля должен был запустить две ракеты — "Ярс" и "Булава". Российские военные даже отрапортовали, что все прошло без проблем. Однако собеседник "Сирены" отметил, что ракета "Ярс" упала на втором этапе полета, а "Булаву" даже не пробовали запускать. 31 октября планировали еще раз испытать "Сармат". Пуск не состоялся из-за нарушения системы телеметрии и "сбоя в работе персонала". 1 ноября "Сармат" все же запустили. Однако ракета пробыла в воздухе 77 секунд, после этого упала в 300 км от места старта.

В заметке росСМИ заключают, что Минобороны РФ вряд ли сможет поставить на боевое дежурство хотя бы ракету "Сармат" — она до сих пор не прошла испытания. А испытания старых ракет "Ярс", а также, "Синева", свидетельствует о том, что новых разработок у России нет.

Других подтверждений шести неудачных пусков, кроме заявления неправительственного российского портала, пока нет.

Оружие РФ — детали

Отметим, 26 октября правительственные росСМИ опубликовали видео, на котором Путин якобы наблюдает за успешным пуском ракеты-носителя ядерной боеголовки "Ярс". Событие прокомментировал секретарь СНБО Алексей Данилов. По его словам, ракета не взлетела, а "упала".

Между тем глава Кремля подписал закон, которым отменил ратификацию Договора о запрещении испытаний ядерного оружия. Этой подписью он отказался от своего же решения, принятого 23 года назад.

Тем временем российская пропагандистка Маргарита Симоньян заявила о необходимости возобновления ядерных испытаний. Россиянка предложила начать с Сибири, чем вызвала недовольство у части российского населения.

Напоминаем, в ООН продолжаются дебаты по войне в Израиле. В частности, представитель РФ заявил, что израильтяне "не имеют права" защищаться от нападения террористов ХАМАС. В свою очередь представитель Израиля начал носить желтую звезду Давида во время заседаний международной организации — в знак "позора" из-за решения Генассамблеи и Совбеза ООН.