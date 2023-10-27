"Одна из ракет упала возле старта": Данилов рассказал, как проходили ядерные учения РФ

Секретарь СНБО назвал Россию "технологически отсталой" и описал ее недавние тренировки, которые пошли не по плану. В то же время он подчеркнул, что в вопросе страны-агрессора нужно "поставить точку".

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В России провели ядерные тренировки. Как они на самом деле прошли и какие выводы из этого нужно сделать миру, в комментарии "24 каналу" 27 октября рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"Россияне действительно делали испытания. У них должно было быть три ракеты. Одна упала возле места, на котором она должна была стартовать. Одна система не раскрылась и только одна из трех отправилась. Надо понимать, что Россия — это технологически довольно отсталая страна по сравнению с Западом. Яркий пример, когда у них на Луну что-то полетело и не долетело", — заявил он.

Чиновник подчеркнул, что использование ядерного оружия — это переход границы, на который мир должен отреагировать. По его словам, если международное сообщество не начнет решать проблему сейчас, в будущем это станет еще сложнее.

"Если есть проблема, ее надо решать сразу, а не откладывать, не менять на какие-то временные облегчения. Имейте в виду, что если сегодня не решат эту проблему, дальше вам будет гораздо сложнее это сделать. Наша задача — поставить точку в вопросе по России раз и навсегда", — добавил Данилов.

Напомним, 25 октября в России провели тренировку массированного ядерного удара с привлечением межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс". Также россияне запустили баллистическую ракету "Синева".

В соцсетях публиковали кадры, на которых "Ярс" пролетает над Архангельском.

Ядерные учения в РФ уже прокомментировали в украинской разведке. Представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что зрелище было рассчитано вовсе не на украинцев.