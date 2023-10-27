"Одна з ракет гепнулась біля старту": Данілов розповів, як проходили ядерні навчання РФ

Секретар РНБО назвав Росію "технологічно відсталою" та описав її нещодавні тренування, які пішли не за планом. Водночас він наголосив, що у питанні країни-агресорки потрібно "поставити крапку".

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У Росії провели ядерні тренування. Як вони насправді пройшли та які висновки з цього потрібен зробити світ, у коментарі "24 каналу" 27 жовтня розповів секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов.

"Росіяни дійсно робили випробування. У них мало бути три ракети. Одна гепнулась біля місця, на якому вона мала стартувати. Одна система не розкрилася і тільки одна із трьох відправилася. Треба розуміти, що Росія – це технологічно доволі відстала країна у порівнянні із Заходом. Яскравий приклад, коли у них на Місяць щось полетіло і не долетіло", — заявив він.

Чиновник підкреслив, що використання ядерної зброї — це перехід межі, на який світ має відреагувати. За його словами, якщо міжнародна спільнота не почне розв’язувати проблему зараз, в майбутньому це стане ще складніше.

"Якщо є проблема, її треба розв'язувати одразу, а не відкладати, не змінювати на якісь тимчасові полегшення. Майте на думці, що якщо сьогодні не розв'яжуть цю проблему, далі вам буде набагато складніше це зробити. Наше завдання — поставити крапку у питанні щодо Росії раз і назавжди", — додав Данілов.

Нагадаємо, 25 жовтня у Росії провели тренування масованого ядерного удару із залученням міжконтинентальної балістичної ракети "Ярс". Також росіяни запустили балістичну ракету "Синява".

У соцмережах публікували кадри, на яких "Ярс" пролітає над Архангельськом.

Ядерні навчання у РФ вже прокоментували в українській розвідці. Представник ГУР Андрій Юсов заявив, що видовище було розраховане зовсім не на українців.