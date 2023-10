Китай увеличил ядерный арсенал на 100 единиц в течение года, — Минобороны США

Китай к 2030 году увеличит количество ядерных боеголовок с 500 до 1000, свидетельствует отчет Пентагона. Цель главы КНР — получить первую армию мира к 2049 году.

Министерство обороны США опубликовало отчет, посвященный военной программе Китая. В отчете указано, что КНР продолжает строить пусковые шахты для баллистических боеголовок и прячет их в пустынной местности или в море. На сегодня китайская армия имеет 500 ядерных бомб и планирует нарастить их количество в течение ближайших семи лет. Отчет опубликован пресс-службой Пентагона.

Отчет, разработанный специалистами Минобороны США, называется Military and Security Developments Involving the People's Republic of China ("Военные и секретные разработки КНР") и содержит 217 страниц. Указывается, что по состоянию на май 2023 года китайцы создали 500 ядерных боеголовок типа ICBM (межконтинентальных баллистических ракет). Кроме того, есть достаточное количество ракет меньшей дальности.

Китайская ракетная программа Фото: Минобороны США

Примечательно, что сто боеголовок были созданы в течение последнего года, говорится в отчете.

Оружие Китая: детали

В отчете указано, что китайцы планируют нарастить количество ядерных боеголовок ICBM: к 2030 году их должно быть более 1 тыс. шт. (то есть — выпускать по 71 шт. в год), а к 2035 году — до 1500 шт. Цель главы Китая Си Цзиньпина — получить армию мирового уровня к 2049 году, указывают в Пентагоне.

"КНР, вероятно, будет иметь более 1000 действующих ядерных боеголовок к 2030 году, значительная часть которых будет развернута на высших уровнях готовности и будет продолжать наращиваться до 2035 года. Это важная веха на пути к цели Си по получению армии "мирового класса" до 2049 года", — указано в отчете.

Отметим, по состоянию на 2023 год Россия имеет 5 889 ядерных боеголовок ICBM, а США — 5 244, — об этом говорится в отчете Стокгольмского института исследования проблем мира.

Специалисты Пентагона также показали, что следят за ядерной программой Китая с помощью спутников. Это иллюстрируется фотографиями, на которых видны пусковые установки на суше и в море, а также ядерные полигоны.

Сухопутная шахта для запуска баллистической боеголовки Морская шахта для запуска баллистической боеголовки Испытательные полигоны

Поскольку США являются союзником Тайваня, то также сравнили военные возможности этой страны и КНР. Соответствующая таблица показывает, что есть паритет по количеству воздушно-десантных бригад (7 шт.), а остальные позиции (пехота, артиллерия, авиация, пушки, танки) — у Тайваня в 3-4 раза ниже, чем у Китая. На другой инфографике — китайские части, расположенные на берегу Тайваньского пролива.

Сравнение армий Китая и Тайваня Фото: Минобороны США Базы Китая неподалеку от Тайваня Фото: Минобороны США

Отметим, 17-18 октября в Китае состоялся международный форум "Один пояс, один путь", в котором принял участие президент России Владимир Путин. По итогам встречи с Си Цзиньпином россиянин заявил, что планирует заключить срочное "масштабное" соглашение, которое будет действовать до 2030 года.

Также СМИ проанализировали ситуацию относительно влияния войны в Израиле на планы Китая и России. Сделали вывод, что Пекин и Москва планируют использовать события, чтобы дискредитировать США.

Между тем на сегодня известно, что Китай официально не поставляет России оружие для войны в Украине. Но сосед Китая — Северная Корея — успела отправить на фронт тысячи контейнеров с боеприпасами для российской артиллерии

Напоминаем, расследователи выяснили, что КНДР поставляет свое оружие террористам ХАМАС, которые убили 1200 человек в Израиле. Посредником в сделке выступал Иран, который присылает РФ дроны-камикадзе Shahed-136 для российских ударов по Украине.