Китай может поставлять вооружение РФ через канал в КНДР, — эксперт

На личных переговорах Владимира Путина и Си Цзиньпина могли обсуждать тему окончания войны в Украине и поставку китайского вооружения в РФ.

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По словам эксперта-международника Натальи Плаксиенко-Бутырской, Си один из немногих мировых лидеров, кто имеет реальное влияние на Путина. Об этом она рассказала в комментарии Фокусу для материала "Путину затянули пояс. Как визит в Пекин указал на полную зависимость Москвы".

"Си открыто заявил, что будет поддерживать суверенитет и безопасность РФ. На этом и построен, так называемый, китайский мирный план. То есть, сохранение интересов всех стран, что можно расшифровать, как гарантии того, что Украина не присоединится к НАТО. Китай пытается сохранить лицо Путину и уберечь Россию от полного развала. Поэтому, по моему мнению, Китай не станет помощником для Украины. Скорее всего, это будет какой-то компромиссный вариант", — говорит эксперт.

Что касается вооружения, то Китаю невыгодно светиться в этой теме. Это сразу повлияет на переговоры с США и экономические отношения с ЕС. Вероятным каналом поставок китайского оружия в РФ может стать Северная Корея, куда сразу из Пекина направился министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Но, если так произойдет, об этом станет известно очень быстро и невыгодно для Китая, потому что будет означать тяжелые санкции. Несмотря на заявленные Путиным 200 млрд долларов товарооборота, со странами ЕС и США Пекин имеет 730 млрд долларов в год.

Напомним, "Один пояс, один путь" является китайской глобальной инфраструктурной инициативой, которая была впервые объявлена Си Цзиньпином в 2013 году в Астане (Казахстан). Темой проекта является развитие глобальной инфраструктуры и транспорта из Китая в страны центральной Европы. Инициатива даже включена в Конституцию Китая, а политическое руководство считает ее попыткой улучшить региональные связи и отношения. По разным оценкам, за десять лет существования проекта в него было вложено около одного триллиона долларов США. "Один пояс, один путь" должен стать современным аналогом "великого шелкового пути".

Больше читайте в материале Фокуса "Путину затянули пояс. Как визит в Пекин указал на полную зависимость Москвы".

Напомним, американские аналитики из Института изучения войне пришли к выводу, что президент Российской Федерации Владимир Путин своей поездкой, очевидно, не смог повлиять на Китай и установить желаемый для Москвы уровень отношений. РФ получает от Китая гражданские дроны, которые могут быть использованы в войне против Украины.