В Китае требуют взять под стражу женщину, которая подготовилась к пожару (фото)

Женщина построила лестницу в соседний дом для эвакуации на случай пожара, однако власти приказали ее снести. Некоторые считают это мягким наказанием.

Жительница города Чандэ (Китай) по фамилии Ван на 28 этаже построила лестницу и дверь в соседний дом, чтобы использовать их как аварийный выход в случае пожара. Об этом сообщает South China Morning Post.

Фото: SCMP

Журналисты рассказали, что несколько месяцев назад женщина наняла рабочих, чтобы те проломили внешнюю стену ее квартиры и установили железные двери. С другой стороны двери они построили несколько ступенек, которые ведут на крышу соседнего здания. Эта лестница даже не имеет перил.

Ван заявила, что построила двери и лестницу из соображений безопасности. Женщина отметила, что планировала воспользоваться недавно установленными дверью и лестницей, чтобы эвакуироваться в соседнее здание в случае пожара в ее собственном доме.

Об этом стало известно после того, как о них сообщил на правительственном сайте местный интернет-пользователь. Властями было проведено расследование, которое показало, что внесенные изменения нарушили целостность жилого дома.

Неизвестно, был ли на женщину наложен штраф. Муниципальное управление городского хозяйства поручило ей восстановить первоначальное состояние сооружения с помощью сертифицированной строительной бригады.

"Несущие стены необходимы для безопасности. Любые изменения в здании могут увеличить риск причинения вреда", — отметили в ведомстве.

Инцидент вызвал бурную дискуссию в Интернете. Некоторые отмечали, что возвращение дома в первоначальное состояние — это слишком мягкое наказание, и женщину следует посадить в тюрьму. Другие же задавали вопрос, где в это время была управляющая компания — она должна была заметить факт разрушения стен в домах.

Напомним, недавно около 200 000 молодых людей взяли напрокат велосипеды, чтобы отправиться за 80 км и поесть ночью супа с пельменями. Внезапный флешмоб, получивший распространение в соцсетях, спровоцировал транспортный коллапс.