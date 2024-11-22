У Китаї вимагають взяти під варту жінку, яка підготувалася до пожежі (фото)

Жінка побудувала сходи в сусідній будинок для евакуації на випадок пожежі, однак влада наказала їх знести. Деякі вважають це м'яким покаранням.

Жителька міста Чанде (Китай) на прізвище Ван на 28-му поверсі побудувала сходи та двері в сусідній будинок, щоб використовувати їх як аварійний вихід у випадку пожежі. Про це повідомляє South China Morning Post.

Фото: SCMP

Журналісти розповіли, що кілька місяців тому жінка найняла робітників, щоб ті проломили зовнішню стіну її квартири та встановили залізні двері. З іншого боку дверей вони збудували кілька сходинок, які ведуть на дах сусідньої будівлі. Ці сходи навіть не мають поручнів.

Ван заявила, що побудувала двері та сходи з міркувань безпеки. Жінка зазначила, що планувала скористатися нещодавно встановленими дверима та сходами, щоб евакуюватися до сусідньої будівлі у разі пожежі у її власному будинку.

Про це стало відомо після того, як про них повідомив на урядовому сайті місцевий інтернет-користувач. Владою було проведене розслідування, яке показало, що внесені зміни порушили цілісність житлового будинку.

Невідомо, чи був на жінку накладений штраф. Муніципальне управління міського господарства доручило їй відновити початковий стан споруди за допомогою сертифікованої будівельної бригади.

"Тримальні стіни необхідні для безпеки. Будь-які зміни в будівлі можуть збільшити ризик заподіяння шкоди", — зазначили у відомстві.

Інцидент викликав бурхливу дискусію в інтернеті. Деякі зазначали, що повернення будинку до початкового стану — це дуже м'яке покарання, тому жінку слід ув'язнити. Інші ж ставили питання, де в цей час була керуюча компанія — вона мала помітити факт руйнування стін у будинках.

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