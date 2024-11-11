200 тисяч велосипедистів, які виїхали вночі за пельменями, влаштували хаос у Китаї

У китайській провінції Хенань перекрили велодоріжки, що вели з Чженчжоу до Кайфену, куди студенти величезним натовпом вирушали за фірмовим супом із пельменями.

Близько 200 000 молодих людей брали напрокат велосипеди, щоб вирушити з Чженчжоу до Кайфену, розташованого за 80 км, щоб скуштувати вночі фірмового супу з пельменями. Раптовий флешмоб, що набув поширення в соцмережах, у підсумку спровокував транспортний колапс. Про це пише Sky News.

Майже 200 тисяч велосипедистів влаштували хаос у Китаї

Влада Китаю припинила тенденцію в соціальних мережах після того, як тисячі велосипедистів перекрили шосе. Поліція провінції Хенань перекрила велосипедні доріжки, що з'єднують Чженчжоу і Кайфен, щоб скоротити кількість студентів, які проїжджають 77-кілометрову дистанцію.

На фотографіях видно, що натовп студентів, який деякі учасники прозвали "армією нічних вершників", у п'ятницю ввечері перекрили шосе в центральному Китаї.

Майже 200 тисяч велосипедистів влаштували хаос у Китаї Фото: Wuhan

Місцеві ЗМІ підрахували, що близько 200 000 молодих людей орендували велосипеди (вартістю всього близько 2 доларів на місяць), щоб вирушити в Кайфен і спробувати знамениті гуантанбао — різновид супу з пельменями.

Десятки тисяч молодих людей вирішили проїхати в передмістя, щоб поїсти пельменів Фото: Скриншот

Лю Лулу, студентка Хенаньського університету, розповіла державному ЗМІ China Daily: "Люди співали разом і підбадьорювали одне одного, піднімаючись разом у гору. Я відчувала пристрасть молодих людей. І це було набагато більше, ніж просто велопрогулянка".

Одна людина також написала в соціальних мережах: "Учора ввечері "Нічна армія вершників" була приголомшливою! Було відкрито дві смуги, але цього було просто недостатньо: армія велосипедистів зайняла чотири!"

Тенденція почалася в червні, коли чотири молоді жінки з Чженчжоу раптово вирушили в подорож за пельменями. Відтоді користувачі соціальних мереж у Китаї перетворили велопрогулянки на тренд.

Але флешмоб набув надто масового характеру, тож у підсумку велосипедисти перекрили шосе, а потім влаштували проблеми з паркуванням, коли почали звалювати велосипеди біля міських пам'яток.

Тисячі покинутих велосипедів Фото: Wuhan

Три основні постачальники послуг із прокату велосипедів у провінції — Hellobike, DiDi Bike і Mobike — також випустили в суботу спільне повідомлення, в якому йдеться про те, що їхні велосипеди блокуватимуться, якщо їздити на них за межами спеціально відведених зон у Чженчжоу.

І хоча уряд Кайфена заявив, що "молоді потрібна пристрасть", він закликав студентів Чженчжоу уникати поїздок великими групами.

Це сталося після того, як влада Шанхаю посилила святкування Геловіна і, як стверджується, заарештувала тих, хто був у костюмах, після того, як у 2023 році дехто використав цю ніч для політичних заяв, переодягнувшись у камери відеоспостереження та інспекторів із COVID.