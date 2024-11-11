200 тысяч велосипедистов, выехавших ночью за пельменями, устроили хаос в Китае

В китайской провинции Хэнань перекрыли велодорожки, которые вели из Чжэнчжоу в Кайфэн, куда студенты огромной толпой отправлялись за фирменным супом с пельменями.

Около 200 000 молодых людей брали напрокат велосипеды, чтобы отправиться из Чжэнчжоу в Кайфэн, который расположен в 80 км, чтобы отведать ночью фирменного супа с пельменями. Внезапный флешмоб, получивший распространение в соцсетях, в итоге спровоцировал транспортный коллапс. Об этом пишет Sky News.

Почти 200 тысяч велосипедистов устроили хаос в Китае

Власти Китая пресекли тенденцию в социальных сетях после того, как тысячи велосипедистов перекрыли шоссе. Полиция провинции Хэнань перекрыла велосипедные дорожки, соединяющие Чжэнчжоу и Кайфэн, чтобы сократить количество студентов, проезжающих 77-километровую дистанцию.

На фотографиях видно, что толпа студентов, которую некоторые участники прозвали "армией ночных всадников", в пятницу вечером перекрыли шоссе в центральном Китае.

Почти 200 тысяч велосипедистов устроили хаос в Китае Фото: China Daily

Местные СМИ подсчитали, что около 200 000 молодых людей арендовали велосипеды (стоимостью всего около 2 долларов в месяц), чтобы отправиться в Кайфэн и попробовать знаменитые гуантанбао — разновидность супа с пельменями.

Десятки тысяч молодых людей решили проехать в пригород, чтобы поесть пельменей Фото: Скриншот

Лю Лулу, студентка Хэнаньского университета, рассказала государственному СМИ China Daily: "Люди пели вместе и подбадривали друг друга, поднимаясь вместе в гору. Я чувствовала страсть молодых людей. И это было гораздо больше, чем просто велопрогулка".

Один человек также написал в социальных сетях: "Вчера вечером "Ночная армия всадников" была потрясающей! Было открыто две полосы, но этого было просто недостаточно: армия велосипедистов заняла четыре!"

Тенденция началась в июне, когда четыре молодые женщины из Чжэнчжоу внезапно отправились в путешествие за пельменями. С тех пор пользователи социальных сетей в Китае превратили велопрогулки в тренд.

Но флешмоб приобрел слишком массовый характер, так что в итоге велосипедисты перекрыли шоссе, а потом устроили проблемы с парковкой, когда начали сваливать велосипеды у городских достопримечательностей.

Тысячи брошенных велосипедов Фото: China Daily

Три основных поставщика услуг по прокату велосипедов в провинции — Hellobike, DiDi Bike и Mobike — также выпустили в субботу совместное уведомление, в котором говорится, что их велосипеды будут блокироваться, если ездить на них за пределами специально отведенных зон в Чжэнчжоу.

И хотя правительство Кайфэна заявило, что "молодежи нужна страсть", оно призвало студентов Чжэнчжоу избегать поездок большими группами.

Это произошло после того, как власти Шанхая ужесточили празднование Хэллоуина и, как утверждается, арестовали тех, кто был в костюмах, после того как в 2023 году некоторые использовали эту ночь для политических заявлений, переодевшись в камеры видеонаблюдения и инспекторов по COVID.