Высмеивали политику Си Цзиньпиня: в Китае запретили наряжаться на Хэллоуин (видео)

Китайские полицейские объявили войну Хэллоуину после того, как граждане использовали костюмы, чтобы высмеять провальную политику Коммунистической партии Китая.

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Китайская полиция принимает жесткие меры по пресечению празднования Хэллоуина в Шанхае, разгоняя толпы в карнавальных нарядах и арестовывая тех, чьи костюмы им кажутся слишком "вызывающими". Все это в целях "поддержания общественного порядка и общественного имиджа", хотя официально празднование Хэллоуина в Китае не запрещено. Об этом пишет NYpost.

В КНР Хэллоуин оказался под негласным запретом

Хэллоуин празднуют в ночь с 30 октября на 1 ноября, однако вечеринки начались уже с минувших выходных. И в Шанхае, который исторически считался весьма толерантным городом, полиция начала жестко пресекать попытки повеселиться.

Многие расценили жесткие меры в субботу и воскресенье как попытку правительства предотвратить повторение прошлогодних вечеринок, когда граждане в костюмах выходили на улицы, чтобы посмеяться над провальной политикой своих лидеров и строгими законами о COVID-19. Полиция даже установила баррикады, чтобы ограничить празднование Хэллоуина в Шанхае в минувшие выходные.

В прошлом году гуляки произвели фурор, надев костюмы гигантских камер наблюдения, тестировщиков COVID и подвергнув цензуре посты в социальных сетях, что вызвало гнев властей, которые нетерпимы даже к малейшей критике Коммунистической партии Китая.

В прошлом году Хэллоуин в Шанхае слишком критиковал политику Пекина

Шанхай — крупнейший и самый интернациональный город материкового Китая — традиционно пользуется большей степенью свободы, чем другие китайские города. В этом году шанхайские тусовщики, похоже, придерживались более традиционных костюмов на Хэллоуин, но даже тогда полиция, похоже, преследовала некоторых людей, оставляя других в покое.

В пятницу вечером в районе ночной жизни Цзинань был замечен мужчина, одетый как скелет. Его задержали и доставили в здание полиции, где ему приказали смыть грим.

Владелец бара и ресторана в Шанхае рассказал, что перед празднованием выходных к нему и другим людям обратились местные чиновники с просьбой подписать обязательство, что они не будут организовывать костюмированные вечеринки в своих заведениях.

Владелец бара отметил, что чиновники якобы стремились "поддерживать хороший общественный порядок и общественный имидж".

Костюм на тему тестирования на коронавиурс стал причиной ареста Фото: Reddit

Полиция Цзинаня и официальные лица Шанхая пока не сделали заявлений по поводу репрессий, имевших место в минувшие выходные. Празднование завершилось уже к 22:00, когда полиция начала оцеплять парк в центре района и заставила всех разойтись.

"Когда мы вышли из парка, нам сказали снять все наши головные уборы. Нам сказали, что все, кто выходит через этот выход, не могут быть в костюмах. Но Шанхай не должен быть таким. Он всегда был очень толерантным", — рассказал местный житель журналистам.

На популярном китайском сайте Wiebo, один из пользователей заявил, что это признак того, что правительство продолжит ограничивать публичные собрания из-за опасений, что протесты, предшествовавшие ограничениям из-за COVID-19, могут возобновиться. "Даже в относительно открытом Шанхае масштабы свободы постоянно сокращаются", — написал один из пользователей.

Напомним, ранее известный дизайнер Рик Оуэнс, известный своим экстравагантным стилем, пожаловался, что его самого и его друзей-дизайнеров не пустили в Запретный город в Пекине. Им заявили, что они должны смыть грим и сменить наряды.