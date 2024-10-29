Высмеивали политику Си Цзиньпиня: в Китае запретили наряжаться на Хэллоуин (видео)
Китайские полицейские объявили войну Хэллоуину после того, как граждане использовали костюмы, чтобы высмеять провальную политику Коммунистической партии Китая.
Китайская полиция принимает жесткие меры по пресечению празднования Хэллоуина в Шанхае, разгоняя толпы в карнавальных нарядах и арестовывая тех, чьи костюмы им кажутся слишком "вызывающими". Все это в целях "поддержания общественного порядка и общественного имиджа", хотя официально празднование Хэллоуина в Китае не запрещено. Об этом пишет NYpost.
Хэллоуин празднуют в ночь с 30 октября на 1 ноября, однако вечеринки начались уже с минувших выходных. И в Шанхае, который исторически считался весьма толерантным городом, полиция начала жестко пресекать попытки повеселиться.
Многие расценили жесткие меры в субботу и воскресенье как попытку правительства предотвратить повторение прошлогодних вечеринок, когда граждане в костюмах выходили на улицы, чтобы посмеяться над провальной политикой своих лидеров и строгими законами о COVID-19. Полиция даже установила баррикады, чтобы ограничить празднование Хэллоуина в Шанхае в минувшие выходные.
В прошлом году гуляки произвели фурор, надев костюмы гигантских камер наблюдения, тестировщиков COVID и подвергнув цензуре посты в социальных сетях, что вызвало гнев властей, которые нетерпимы даже к малейшей критике Коммунистической партии Китая.
Шанхай — крупнейший и самый интернациональный город материкового Китая — традиционно пользуется большей степенью свободы, чем другие китайские города. В этом году шанхайские тусовщики, похоже, придерживались более традиционных костюмов на Хэллоуин, но даже тогда полиция, похоже, преследовала некоторых людей, оставляя других в покое.
В пятницу вечером в районе ночной жизни Цзинань был замечен мужчина, одетый как скелет. Его задержали и доставили в здание полиции, где ему приказали смыть грим.
Владелец бара и ресторана в Шанхае рассказал, что перед празднованием выходных к нему и другим людям обратились местные чиновники с просьбой подписать обязательство, что они не будут организовывать костюмированные вечеринки в своих заведениях.
Владелец бара отметил, что чиновники якобы стремились "поддерживать хороший общественный порядок и общественный имидж".
Полиция Цзинаня и официальные лица Шанхая пока не сделали заявлений по поводу репрессий, имевших место в минувшие выходные. Празднование завершилось уже к 22:00, когда полиция начала оцеплять парк в центре района и заставила всех разойтись.
"Когда мы вышли из парка, нам сказали снять все наши головные уборы. Нам сказали, что все, кто выходит через этот выход, не могут быть в костюмах. Но Шанхай не должен быть таким. Он всегда был очень толерантным", — рассказал местный житель журналистам.
На популярном китайском сайте Wiebo, один из пользователей заявил, что это признак того, что правительство продолжит ограничивать публичные собрания из-за опасений, что протесты, предшествовавшие ограничениям из-за COVID-19, могут возобновиться. "Даже в относительно открытом Шанхае масштабы свободы постоянно сокращаются", — написал один из пользователей.
Напомним, ранее известный дизайнер Рик Оуэнс, известный своим экстравагантным стилем, пожаловался, что его самого и его друзей-дизайнеров не пустили в Запретный город в Пекине. Им заявили, что они должны смыть грим и сменить наряды.