Висміювали політику Сі Цзіньпіня: у Китаї заборонили вбиратися на Геловін (відео)

Китайські поліцейські оголосили війну Геловіну після того, як громадяни використовували костюми, щоб висміяти провальну політику Комуністичної партії Китаю.

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Китайська поліція вживає жорстких заходів для припинення святкування Геловіну в Шанхаї, розганяючи натовпи в карнавальних вбраннях і заарештовуючи тих, чиї костюми їм здаються занадто "зухвалими". Усе це з метою "підтримання громадського порядку і громадського іміджу", хоча офіційно святкування Геловіну в Китаї не заборонено. Про це пише NYpost.

У КНР Геловін опинився під негласною забороною

Геловін святкують у ніч з 31 жовтня на 1 листопада, проте вечірки почалися вже з минулих вихідних. І в Шанхаї, який історично вважався вельми толерантним містом, поліція почала жорстко припиняти спроби повеселитися.

Багато хто розцінив жорсткі заходи в суботу та неділю як спробу уряду запобігти повторенню торішніх вечірок, коли громадяни в костюмах виходили на вулиці, щоб посміятися над провальною політикою своїх лідерів і суворими законами про COVID-19. Поліція навіть встановила барикади, щоб обмежити святкування Геловіну в Шанхаї минулими вихідними.

Торік гуляки викликали фурор, одягнувши костюми гігантських камер спостереження, тестувальників COVID і піддавши цензурі пости в соціальних мережах, що викликало гнів влади, яка нетерпима навіть до найменшої критики Комуністичної партії Китаю.

Торік Геловін у Шанхаї занадто критикував політику Пекіна

Шанхай — найбільше і найінтернаціональніше місто материкового Китаю — традиційно користується більшим ступенем свободи, ніж інші китайські міста. Цього року шанхайські тусівники, схоже, дотримувалися більш традиційних костюмів на Геловін, але навіть тоді поліція, схоже, переслідувала деяких людей, залишаючи інших у спокої.

У п'ятницю ввечері в районі нічного життя Цзінань був помічений чоловік, одягнений як скелет. Його затримали і доставили в будівлю поліції, де йому наказали змити грим.

Власник бару і ресторану в Шанхаї розповів, що перед святкуванням вихідних до нього та інших людей звернулися місцеві чиновники з проханням підписати зобов'язання, що вони не будуть організовувати костюмовані вечірки у своїх закладах.

Власник бару зазначив, що чиновники нібито прагнули "підтримувати гарний громадський порядок і громадський імідж".

Костюм на тему тестування на коронавірус став причиною арешту Фото: Reddit

Поліція Цзінаня та офіційні особи Шанхаю поки що не зробили заяв із приводу репресій, що відбулися минулими вихідними. Святкування завершилося вже до 22:00, коли поліція почала оточувати парк у центрі району і змусила всіх розійтися.

"Коли ми вийшли з парку, нам сказали зняти всі наші головні убори. Нам сказали, що всі, хто виходить через цей вихід, не можуть бути в костюмах. Але Шанхай не повинен бути таким. Він завжди був дуже толерантним", — розповів місцевий житель журналістам.

На популярному китайському сайті Wiebo один із користувачів заявив, що це ознака того, що уряд і далі обмежуватиме публічні зібрання через побоювання, що протести, які передували обмеженням через COVID-19, можуть поновитися. "Навіть у відносно відкритому Шанхаї масштаби свободи постійно скорочуються", — написав один із користувачів.

Нагадаємо, раніше знаний дизайнер Рік Оуенс, відомий своїм екстравагантним стилем, поскаржився, що його самого та його друзів-дизайнерів не пустили в Заборонене місто в Пекіні. Їм заявили, що вони мають змити грим і змінити вбрання.