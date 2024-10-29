Висміювали політику Сі Цзіньпіня: у Китаї заборонили вбиратися на Геловін (відео)
Китайські поліцейські оголосили війну Геловіну після того, як громадяни використовували костюми, щоб висміяти провальну політику Комуністичної партії Китаю.
Китайська поліція вживає жорстких заходів для припинення святкування Геловіну в Шанхаї, розганяючи натовпи в карнавальних вбраннях і заарештовуючи тих, чиї костюми їм здаються занадто "зухвалими". Усе це з метою "підтримання громадського порядку і громадського іміджу", хоча офіційно святкування Геловіну в Китаї не заборонено. Про це пише NYpost.
Геловін святкують у ніч з 31 жовтня на 1 листопада, проте вечірки почалися вже з минулих вихідних. І в Шанхаї, який історично вважався вельми толерантним містом, поліція почала жорстко припиняти спроби повеселитися.
Багато хто розцінив жорсткі заходи в суботу та неділю як спробу уряду запобігти повторенню торішніх вечірок, коли громадяни в костюмах виходили на вулиці, щоб посміятися над провальною політикою своїх лідерів і суворими законами про COVID-19. Поліція навіть встановила барикади, щоб обмежити святкування Геловіну в Шанхаї минулими вихідними.
Торік гуляки викликали фурор, одягнувши костюми гігантських камер спостереження, тестувальників COVID і піддавши цензурі пости в соціальних мережах, що викликало гнів влади, яка нетерпима навіть до найменшої критики Комуністичної партії Китаю.
Шанхай — найбільше і найінтернаціональніше місто материкового Китаю — традиційно користується більшим ступенем свободи, ніж інші китайські міста. Цього року шанхайські тусівники, схоже, дотримувалися більш традиційних костюмів на Геловін, але навіть тоді поліція, схоже, переслідувала деяких людей, залишаючи інших у спокої.
У п'ятницю ввечері в районі нічного життя Цзінань був помічений чоловік, одягнений як скелет. Його затримали і доставили в будівлю поліції, де йому наказали змити грим.
Власник бару і ресторану в Шанхаї розповів, що перед святкуванням вихідних до нього та інших людей звернулися місцеві чиновники з проханням підписати зобов'язання, що вони не будуть організовувати костюмовані вечірки у своїх закладах.
Власник бару зазначив, що чиновники нібито прагнули "підтримувати гарний громадський порядок і громадський імідж".
Поліція Цзінаня та офіційні особи Шанхаю поки що не зробили заяв із приводу репресій, що відбулися минулими вихідними. Святкування завершилося вже до 22:00, коли поліція почала оточувати парк у центрі району і змусила всіх розійтися.
"Коли ми вийшли з парку, нам сказали зняти всі наші головні убори. Нам сказали, що всі, хто виходить через цей вихід, не можуть бути в костюмах. Але Шанхай не повинен бути таким. Він завжди був дуже толерантним", — розповів місцевий житель журналістам.
На популярному китайському сайті Wiebo один із користувачів заявив, що це ознака того, що уряд і далі обмежуватиме публічні зібрання через побоювання, що протести, які передували обмеженням через COVID-19, можуть поновитися. "Навіть у відносно відкритому Шанхаї масштаби свободи постійно скорочуються", — написав один із користувачів.
Нагадаємо, раніше знаний дизайнер Рік Оуенс, відомий своїм екстравагантним стилем, поскаржився, що його самого та його друзів-дизайнерів не пустили в Заборонене місто в Пекіні. Їм заявили, що вони мають змити грим і змінити вбрання.