"Похмурий і дивний вигляд": відомого дизайнера та його друзів не пустили в Заборонене місто Пекіна

Ріку Оуенсу, Мішель Ламі та їхнім друзям запропонували змити макіяж і переодягнутися.

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У Пекіні заборонили відомому дизайнеру Ріку Оуенсу і його "темним і дивним" друзям відвідувати Заборонене місто — величезний палацовий комплекс і головну туристичну визначну пам'ятку китайської столиці. Про це пише South China Morning Post.

Рік Оуенс, його подруга Мішель Ламі, а також засновники бренду Fecal Matter Ханнв Роуз Далтон і Стівен Радж Бхаскаран хотіли відвідати імператорський палац, що носить назву Заборонене місто. Але їм відмовили через носіння "темного і дивного" одягу. Також екстравагантна четвірка зазнала критики в офіційних китайських ЗМІ за неповагу до історії та культури Китаю.

Рік Оуенс і його "похмурі та дивні" друзі Фото: Reddit

Дизайнер і його "похмурі і дивні" друзі позували для фото біля входу в палац, перш ніж їм сказали переодягнутися або піти.

Fecal Matter опублікували сторіз в Instagram, розповівши, що охорона сказала їм "змити макіяж і переодягнутися у звичайний одяг, якщо вони хочуть увійти", але вони відмовилися це зробити.

Вони описали інцидент як "принизливий і нелюдський", але додали: "Ми розуміємо і приймаємо, що у нас немає доступу до всього світу. Це ціна, яку ми платимо за те, щоб бути собою, не поступаючись своїми цінностями".

Дизайнери заявили, що вони вже зробили висновки і рішуче продовжуватимуть робити те, що вони роблять, і боротися за "більше прийняття і терпимість до відмінностей у всьому світі. Провокування і розширення кордонів для боротьби з тими, хто намагається загнати людей у рамки і позбавити їх свободи слова".

Дизайнерів Fecal Matter не пустили в Заборонене місто Фото: Reddit

Редакційна стаття в офіційній газеті Beijing Daily захищала це рішення. Там заявили, що четвірка селебріті не поважає китайську історію та культуру.

"Немає нічого поганого в моді та авангардному одязі, але однаково важливо дотримуватися громадського порядку і проявляти "повагу до культурного етикету і турботу про почуття інших", — ідеться в статті. Там також сказано, що для відвідування Забороненого міста існують правила, а Рік Оуенс і його друзі були надто дивно вдягнені і привертали загальну увагу.

Дизайнери Fecal Matter, яка раніше працювала з Owens, а також з такими відомими брендами, як Balenciaga і Alexander McQueen, також опублікували в Instagram, що "інша частина поїздки до Китаю проходить разюче".

Заборонене місто в Пекіні Фото: Wikipedia

Нагадаємо, Заборонене місто в Пекіні — це величезний палацовий комплекс, побудований у 15 столітті. Він колись був домом імператорів династій Мін і Цин. Він був забороненим у прямому сенсі цього слова. Палац у самому серці Пекіна був відрізаний від решти міста ровами і пурпурно-червоними стінами; тільки імператор і його наближені мали право тут перебувати, а для решти, й для іноземців зокрема, ця частина міста була недоступна. Єдиним фільмом, який дозволили знімати там, був удостоєний премії "Оскар" фільм Бернардо Бертолуччі "Останній імператор" 1987 року. Також тут знімали кліп на пісню From Yesterday для гурту 30 Seconds to Mars.

Раніше Фокус писав про ще одне "Заборонене місто". У центрі Пекіна розташований комплекс, звідки Сі Цзіньпін керує Китаєм. І це ще один колишній імператорський палац.