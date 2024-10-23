"Мрачный и странный вид": известного дизайнера и его друзей не пустили в Запретный город Пекина

Рику Оуэнсу, Мишель Лами и их друзьям предложили смыть макияж и переодеться.

Related video

В Пекине запретили известному дизайнеру Рику Оуэнсу и его "темным и странным" друзьям посещать Запретный город — огромный дворцовый комплекс и главную туристическую достопримечательность китайской столицы. Об этом пишет South China Morning Post.

Рик Оуэнс, его подруга Мишель Лами, а также основатели бренда Fecal Matter Ханнв Роуз Далтон и Стивен Радж Бхаскаран хотели посетить императорский дворец, который носит название Запретный город. Но им отказали из-за ношения "темной и странной" одежды. Также экстравагантная четверка подверглась критике в официальных китайских СМИ за неуважение к истории и культуре Китая.

Рик Оуэнс и его "мрачные и странные" друзья Фото: Reddit

Дизайнер и его "мрачные и странные" друзья позировали для фотографий у входа во дворец, прежде чем им сказали переодеться или уйти.

Fecal Matter опубликовали сториз в Instagram, рассказав, что охрана сказала им "смыть макияж и переодеться в обычную одежду, если они хотят войти", но они отказались это сделать.

Они описали инцидент как "унизительный и бесчеловечный", но добавили: "Мы понимаем и принимаем, что у нас нет доступа ко всему миру. Это цена, которую мы платим за то, чтобы быть собой, не поступаясь своими ценностями".

Дизайнеры заявили, что они уже сделали выводы и решительно будут продолжать делать, то что они делают и бороться за "большее принятие и терпимость к различиям во всем мире. Провоцирование и расширение границ для борьбы с теми, кто пытается загнать людей в рамки и лишить их свободы слова".

Дизайнеров Fecal Matter не пустили в Запретный город Фото: Reddit

Редакционная статья в официальной газете Beijing Daily защищала это решение. Там заявили, что четверка селебрити не уважает китайскую историю и культуру.

"Нет ничего плохого в моде и авангардной одежде, но все равно важно соблюдать общественный порядок и проявлять "уважение к культурному этикету и заботу о чувствах других", — говорится в статье. Там также сказано, что для посещения Запретного города существуют правила, а Рик Оуэнс и его друзья были слишком странно одеты и привлекали всеобщее внимание.

Дизайнеры Fecal Matter, которая ранее работала с Owens, а также с такими известными брендами, как Balenciaga и Alexander McQueen, также опубликовали в Instagram, что "остальная часть поездки в Китай проходит потрясающе".

Запретный город в Пекине Фото: Wikipedia

Напомним, Запретный город в Пекине – это огромный дворцовый комплекс, построенный в 15 веке. Он когда-то был домом императоров династий Мин и Цин. Он был запретным в прямом смысле этого слова. Дворец в самом сердце Пекина был отрезан от остального города рвами и пурпурно-красными стенами; только император и его приближенные имели право здесь находиться, а для остальных и иностранцев в том числе, эта часть города была недоступна. Единственным фильмом, который разрешили снимать там, был удостоенный премии "Оскар" фильм Бернардо Бертолуччи "Последний император" 1987 года. Также здесь снимали клип на песню From Yesterday для группы 30 Seconds to Mars.

Ранее Фокус писал о еще одном "Запретном городе". В центре Пекина расположен комплекс, откуда Си Цзиньпин управляет Китаем. И это еще один бывший императорский дворец.