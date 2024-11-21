В Китае ищут тигра, который едва не убил двух крестьян (видео)

Амурский тигр, один из самых крупных хищников в мире, покусал одного мужчину и едва не напал на второго.

Власти северного Китая ищут, по крайней мере, одного дикого тигра после того, как двое мужчин подверглись нападению и одному из них потребовалась операция. Об этом пишет NBC news.

Нападение тигра на мужчину в Китае

Чиновники в уезде Боли в самой северной провинции Китая Хэйлунцзян сообщили, что в начале недели сельский житель был укушен в левую руку. Травма мужчины была настолько серьезной, что ему потребовалась четырехчасовая операция, чтобы избежать ампутации. Также тигр, но неизвестно, тот же самый, напал на еще одного мужчину, проломив металлические ворота.

Второй мужчина из Боли чудом избежал нападения тигра, но видео, уже стало вирусным в китайских социальных сетях.

Неясно, был ли один и тот же тигр замешан в обоих инцидентах, и властям еще предстоит подтвердить, сколько тигров бродит на свободе и были ли они пойманы.

После нападения Управление лесного хозяйства и пастбищ провинции Хэйлунцзян провело в понедельник экстренное совещание, на котором было установлено, что животное, нанесшее травму, — это амурский тигр.

Амурский тигр Фото: Minnesota Zoo

Амурские тигры — самые крупные кошки в мире, они могут весить до 300 кг и достигать почти 4 метров в длину. Находящиеся под угрозой исчезновения большие кошки обитают в северо-восточном Китае и России, в горах, лесах и речных долинах.

Учитывая, что округ Боли не является основным местом обитания тигров, участники экстренного совещания согласились, что инцидент требует "особого внимания и более строгой профилактики риска", согласно заявлению.

Эксперты полагают, что тигр, напавший на крестьян все еще может находится в этом районе.

Любой, кто пострадал в Хэйлунцзяне от диких тигров, имеет право на экономическую компенсацию, говорится в заявлении Северо-восточного китайского национального парка тигров и леопардов. Парк добавил, что деревня, где произошел инцидент, находится более чем в 200 км от парка и, следовательно, находится вне его управления.

По данным китайских властей, усилия властей по сохранению популяции амурских тигров в дикой природе за шесть лет значительно увеличили ее численность — с 27 до 70 особей.

С января по июнь этого года в районах человеческой деятельности в Китае было замечено 17 амурских тигров, а за первые 11 месяцев прошлого года — 19, сообщил Китайский альянс по сохранению кошачьих в сообщении WeChat в июле.

Напомним, ученые считают, что яванский тигр, который считался вымершим, все еще существует, и может скрываться в лесах Западной Явы.