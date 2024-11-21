США раскрыли планы РФ: Кремль планирует диверсии на американских оборонных заводах, — NYT

Спецслужбы США советуют своим оборонным компаниям усилить физическую охрану и онлайн-безопасность объектов, уменьшить распространение информации о передвижениях, местах пребывания и другую чувствительную информацию на фоне возможных диверсий РФ.

Чиновники США предупредили местные оборонные компании, что РФ намерена осуществить ряд диверсионных действий на этих предприятиях. Об этом сообщает The New York Times.

По данным журналистов, соответствующее сообщение было обнародовано Национальным центром контрразведки и безопасности (NCSC) к компаниям как на территории США, так и за пределами странами. В тексте предостережения указано, что спецслужбы РФ проводят диверсионные операции против оборонных компаний Европы "с целью подорвать поддержку Украины со стороны стран-членов Альянса".

NCSC также заявил об усилении попыток России и Китая к кражам интеллектуальной собственности и кибератакам. Поэтому в американском ведомстве призвали руководителей оборонных компаний проявлять бдительность в отношении своих объектов и персонала, наблюдать за потенциальными сбоями в работе оборудования, а также усилить собственную физическую и онлайн-безопасность.

Также до компаний довели предостережение, что представители оборонных компаний должны быть осторожными при обсуждении планов путешествий, изменения своих маршрутов передвижения и сообщать "о подозрительных инцидентах".

СМИ пишет, что NCSC готов усилить охрану руководителей соответствующих предприятий и ряда ключевых сотрудников оборонных компаний. Один из источников журналистов, знакомых с этим вопросом, сообщил, что такие действия вызваны беспокойством относительно попыток РФ убить "одного из руководителей" немецкого производителя оружия.

"Лицам, привлеченным к работе, связанной с Украиной или другими геополитическими конфликтами, следует быть осторожными относительно разглашения информации о работе, путешествиях, личной и семейной информации в Интернете. Злоумышленники могут использовать эту информацию для определения доступа, местонахождения и личных уязвимостей", — говорится в тексте обращения спецслужбы.

Напомним, 11 июля CNN сообщил, что на руководителя немецкого концерна Rheinmetall Армина Паппергера готовилось покушение, к которому могут быть причастны спецслужбы РФ. По словам журналистов, подготовка покушения на Армина Паппергера зашла дальше других подобных инициатив. Спецслужбы США узнали об этом и предупредили немецких коллег.

20 ноября издание The Guardian написало о вероятных сценариях действий лидера РФ Владимира Путина после разрешения Украине бить западным оружием вглубь РФ. Среди вероятных вариантов — открытый ядерный шантаж, гибридные методы и активность своих прокси через саботаж, диверсии, кибератаки и покушения на ключевых лиц.