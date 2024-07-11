Спецоперация против союзников Украины: к главе Rheinmetall приставили охрану после угрозы покушения

По словам журналистов, подготовка покушения на Армина Паппергера зашла дальше других подобных инициатив. Спецслужбы США узнали об этом и предупредили немецких коллег.

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Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал сообщения о том, что западные спецслужбы сорвали план покушения на Армина Паппергера, возглавляющего крупнейший немецкий оружейный концерн Rheinmetall, который оказывает военную поддержку Украине. Об этом сообщалось во время пресс-конференции НАТО.

Столтенбергу задали вопрос относительно утверждений журналистов о том, что спецслужбы Германии и США совместными усилиями разоблачили российский план покушения на гендиректора немецкой оружейной компании Rheinmetall Армина Паппергера, о чем сообщал телеканал CNN со ссылкой на источники в спецслужбах.

Генсек отказался комментировать подробности произошедшего, но отметил, что союзники Украины "не напуганы" кампанией враждебных действий России по отношению к ним.

Покушение на главу Rheinmetall: подробности

По данным CNN, Россия готовила планы убийства руководителей ряда предприятий оборонного комплекса в странах ЕС. Подготовка покушения на Паппергера зашла дальше других подобных проектов. Сообщается, что американские спецслужбы узнали об этом и предупредили своих немецких коллег. Таким образом, покушение предотвратили. Журналисты говорят, что источники в администрации президента США подтвердили это.

Впоследствии власти Германии предоставили Армину Паппергеру охрану. В интервью The Financial Times Паппергер заявил, что немецкое правительство обеспечило ему "высокий уровень безопасности". Источники журналистов говорят об охране "на самом высоком уровне", как у канцлера Олафа Шольца.

Напомним, что 12 июля Армин Паппергер заявил, что уже этим летом в Украине запустят производство немецких БМП Lynx.

Также сообщалось, что 5 мая глава концерна Rheinmetall заявил, что Украина получит снаряды калибра 155 мм дальностью 100 км.