Спецоперація проти союзників України: до глави Rheinmetall приставили охорону після загрози замаху

За словами журналістів, підготовка замаху на Арміна Паппергера зайшла далі за інші подібні ініціативи. Спецслужби США дізналися про це і попередили німецьких колег.

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Генсекретар НАТО Єнс Столтенберг прокоментував повідомлення про те, що західні спецслужби зірвали план замаху на Арміна Паппергера, який очолює найбільший німецький збройовий концерн Rheinmetall, що надає військову підтримку Україні. Про це повідомлялося під час пресконференції НАТО.

Столтенбергу поставили запитання щодо тверджень журналістів про те, що спецслужби Німеччини та США спільними зусиллями викрили російський план замаху на гендиректора німецької збройової компанії Rheinmetall Арміна Паппергера, про що повідомляв телеканал CNN із посиланням на джерела у спецслужбах.

Генсек відмовився коментувати подробиці події, але зазначив, що союзники України "не налякані" кампанією ворожих дій Росії щодо них.

Замах на главу Rheinmetall: подробиці

За даними CNN, Росія готувала плани вбивства керівників низки підприємств оборонного комплексу в країнах ЄС. Підготовка замаху на Паппергера зайшла далі за інші подібні проєкти. Повідомляється, що американські спецслужби дізналися про це і попередили своїх німецьких колег. Отже, замаху запобігли. Журналісти кажуть, що джерела в адміністрації президента США підтвердили це.

Згодом влада Німеччини надала Арміну Паппергеру охорону. В інтерв'ю The Financial Times Паппергер заявив, що німецький уряд забезпечив йому "високий рівень безпеки". Джерела журналістів говорять про охорону "на найвищому рівні", як у канцлера Олафа Шольца.

Нагадаємо, що 12 липня Армін Паппергер заявив, що вже цього літа в Україні запустять виробництво німецьких БМП Lynx.

Також повідомлялося, що 5 травня глава концерну Rheinmetall заявив, що Україна отримає снаряди калібру 155 мм дальністю 100 км.