США розкрили плани РФ: Кремль планує диверсії на американських оборонних заводах, — NYT

Спецслужби США радять своїм оборонним компанія посилити фізичну охорону й онлайн-безпеку об'єктів, зменшити розповсюдження інформації про пересування, місця перебування та іншу чутливу інформацію на тлі можливих диверсій РФ.

Посадовці США попередили місцеві оборонні компанії, що РФ має намір здійснити низку диверсійних дій на цих підприємствах. Про це повідомляє The New York Times.

За даними журналістів, відповідне повідомлення було оприлюднене Національним центром контррозвідки та безпеки (NCSC) до компаній як на території США, так і за межами країнами. В тексті застереження вказано, що спецслужби РФ проводять диверсійні операції проти оборонних компаній Європи "з метою підірвати підтримку України з боку країн-членів Альянсу".

NCSC також заявив про посилення спроб Росії та Китаю до крадіжок інтелектуальної власності та кібератак. Тому в американському відомстві закликали керівників оборонних компаній проявляти пильність щодо своїх об'єктів і персоналу, спостерігати за потенційними збоями у роботі обладнання, а також посилити власну фізичну та онлайн-безпеку.

Також до компаній довели застереження, що представники оборонних компаній повинні бути обережними при обговоренні планів подорожей, зміни своїх маршрутів пересування та повідомляти "про підозрілі інциденти".

ЗМІ пише, що NCSC готовий посилити охорону керівників відповідних підприємств та низки ключових співробітників оборонних компаній. Одне з джерел журналістів, знайомих з цим питанням, повідомило, шо такі дії викликані занепокоєнням щодо спроб РФ вбити "одного з керівників" німецького виробника зброї.

"Особам, залученим до роботи, пов’язаної з Україною чи іншими геополітичними конфліктами, слід бути обережними щодо розголошення інформації про роботу, подорожі, особисту та сімейну інформацію в Інтернеті. Зловмисники можуть використовувати цю інформацію для визначення доступу, місцезнаходження та особистих вразливостей", — йдеться у тексті звернення спецслужби.

Нагадаємо, 11 липня CNN повідомив, що на керівника німецького концерну Rheinmetall Арміна Паппергера готувався замах, до якого можуть бути причетні спецслужби РФ. За словами журналістів, підготовка замаху на Арміна Паппергера зайшла далі за інші подібні ініціативи. Спецслужби США дізналися про це і попередили німецьких колег.

20 листопада видання The Guardian написало про ймовірні сценарії дій лідера РФ Володимира Путіна після дозволу Україні бити західною зброєю вглиб РФ. Серед ймовірних варіантів — відкритий ядерний шантаж, гібридні методи та активність своїх проксі через саботаж, диверсії, кібератаки та замахи на ключових осіб.