Санкции США — не помеха: Китай собирается массово производить новейший ИИ-чип

По данным журналистов, Huawei отправила образцы чипа Ascend 910C в некоторые технологические компании и начала принимать заказы

Китайская компания Huawei намерена запустить массовое производство своего самого передового чипа искусственного интеллекта (ИИ) в первом квартале 2025 года, несмотря на ограничения США. Об этом пишет Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

Сообщается, что Huawei отправила образцы чипа Ascend 910C в некоторые технологические компании и начала принимать заказы. Этот китайский чип призван составить конкуренцию чипам американского производителя ИИ-чипов Nvidia.

Как отмечают в издании, США ввели ряд ограничений для Huawei и других китайских технологических компаний. Заявленная причина этих санкций – угроза национальной безопасности США.

Ограничения США, частности включают запрет Китаю с 2020 года на приобретение технологии литографии в экстремальном ультрафиолете (EUV) у голландского производителя ASML, которая используется для производства самых сложных в мире процессоров. Эти меры помешали компании Huawei добиться достаточно высокого уровня выпуска своих передовых чипов с ИИ, чтобы они стали коммерчески жизнеспособными.

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По словам одного из источников, чип 910C производится ведущим китайским контрактным чипмейкером Semiconductor Manufacturing International Corp по техпроцессу N+2, но отсутствие современного литографического оборудования ограничило выход (долю полностью работоспособных чипов, сходящих с производственной линии) чипа примерно 20 %. При этом для коммерческой жизнеспособности передовых чипов их выход должен составлять более 70 %.

Источники утверждают, что даже у самого современного процессора Huawei, 910B производства SMIC, выход годных составляет всего около 50%, что вынуждает Huawei сокращать производственные планы и задерживать выполнение заказов на этот чип.

"Huawei понимает, что краткосрочного решения не существует, учитывая нехватку EUV, поэтому она отдаст приоритет стратегическим государственным и корпоративным заказам", — отметил один из источников источник.

Напомним, Белый дом намерен прекратить поток венчурного капитала США и других инвестиционных фондов в китайские технологии, которые представляют угрозу национальной безопасности, такие как квантовые компьютеры, ИИ и передовая микроэлектроника.

Также сообщалось, что США запрещают китайским компаниям искать OEM-производителей чипов для развития ИИ размером менее 7 нанометров. Помимо приостановки поставок от TSMC, под действие запретительного закона США подпадает южнокорейский технологический гигант Samsung Electronics.