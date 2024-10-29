США вложили 40 млрд долларов в китайский ИИ, а теперь хотят его уничтожить: почему

Американские венчурные капиталисты вкладывают миллиарды в китайские военные технологические стартапы. Белый дом пытается это изменить.

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Белый дом намерен прекратить поток венчурного капитала США и других инвестиционных фондов в китайские технологии, которые представляют угрозу национальной безопасности, такие как квантовые компьютеры, искусственный интеллект (ИИ) и передовая микроэлектроника, пишет defenseone.com.

Указ Белого дома, изданный в августе прошлого года, предписывает Министерству финансов и другим госучреждениям определить категории инвестиций в китайские технологии, которые могут представлять угрозу для Соединенных Штатов. Документ запрещает гражданам США участвовать в определенных транзакциях, связанных с полупроводниками, квантовыми технологиями и ИИ. Указ требует, чтобы граждане США уведомляли казначейство о разных транзакциях, связанных с полупроводниками и ИИ, сообщил журналистам высокопоставленный чиновник из Белого дома.

Указ запрещает инвестиции в любую китайскую компанию, которая разрабатывает или масштабирует квантовые компьютеры или сети, которые нацелены на взлом компьютеров, защищенных различными типами шифрования. Документ появился после того, как стало известно, что в Китае опубликовали научные работы, посвященные разработкам в области квантовых вычислений, которые, как утверждается, сделали уязвимыми ключевые стандарты шифрования США, такие как 2048-битная система RSA, используемая банковскими системами и производителями программного обеспечения по всему миру.

Эксперты опровергли утверждения китайских ученых, но Белый дом заявляет, что угроза остается вполне реальной, даже если она пока не привела ко взлому шифрования, пишет СМИ.

"Эти технологии могут использоваться для взлома кодов военных приложений следующего поколения или наступательных киберопераций", — сказал высокопоставленный чиновник из Белого дома.

ИИ — еще одно ключевое направление, вызывающее беспокойство американских властей. Китайские инвестиции в ИИ включают такие области, как распознавание лиц, дипфейки, автономное оружие.

Насколько большой проблемой являются инвестиции США в китайские военные технологии? В докладе Центра безопасности и новых технологий за февраль 2023 года говорится, что в период с 2015 по 2021 гг. американские инвесторы вложили 40,2 млрд долларов в 251 китайскую компанию, занимающуюся ИИ, что составляет 37% от 110 млрд долларов, суммарно привлеченных китайскими компаниями, работающими в сфере ИИ.

По данным CSET, "167 американских инвесторов приняли участие в 401 инвестиционной транзакции — или 17% из 2299 глобальных инвестиционных транзакций — в китайские компании, занимающиеся ИИ". Подавляющее большинство этих инвестиций, более 90%, поступило от венчурного капитала. Один из чиновников отметил, что большинство из тех компаний, в которые инвестировали американцы, в конечном итоге попали в "черный список" Министерства финансов США, который ограничивает некоторые типы инвестиций.

Ранее мы писали, что США боятся китайского ИИ и деньги на его развитие больше давать не будут. Новые правила направлены на то, чтобы китайские военные не смогли воспользоваться знаниями американских инвесторов в своих целях.