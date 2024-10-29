США вклали 40 млрд доларів у китайський ШІ, а тепер хочуть його знищити: чому

Американські венчурні капіталісти вкладають мільярди в китайські військові технологічні стартапи. Білий дім намагається це змінити.

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Білий дім має намір припинити потік венчурного капіталу США та інших інвестиційних фондів у китайські технології, які становлять загрозу національній безпеці, як-от квантові комп'ютери, штучний інтелект (ШІ) і передова мікроелектроніка, пише defenseone.com.

Указ Білого дому, виданий у серпні минулого року, наказує Міністерству фінансів та іншим держустановам визначити категорії інвестицій у китайські технології, які можуть становити загрозу для Сполучених Штатів. Документ забороняє громадянам США брати участь у певних транзакціях, пов'язаних із напівпровідниками, квантовими технологіями та ШІ. Указ вимагає, щоб громадяни США повідомляли казначейство про різні транзакції, пов'язані з напівпровідниками й ШІ, повідомив журналістам високопосадовець із Білого дому.

Указ забороняє інвестиції в будь-яку китайську компанію, яка розробляє або масштабує квантові комп'ютери або мережі, які націлені на злом комп'ютерів, захищених різними типами шифрування. Документ з'явився після того, як стало відомо, що в Китаї опублікували наукові роботи, присвячені розробкам у сфері квантових обчислень, які, як стверджують, зробили вразливими ключові стандарти шифрування США, як-от 2048-бітна система RSA, яку використовують банківські системи та виробники програмного забезпечення в усьому світі.

Експерти спростували твердження китайських учених, але Білий дім заявляє, що загроза залишається цілком реальною, навіть якщо вона поки що не призвела до злому шифрування, пише ЗМІ.

"Ці технології можуть використовуватися для злому кодів військових застосунків наступного покоління або наступальних кібероперацій", — сказав високопоставлений чиновник із Білого дому.

ШІ — ще один ключовий напрямок, що викликає занепокоєння американської влади. Китайські інвестиції в ШІ охоплюють такі галузі, як розпізнавання облич, діпфейки, автономна зброя.

Наскільки великою проблемою є інвестиції США в китайські військові технології? У доповіді Центру безпеки і нових технологій за лютий 2023 року йдеться про те, що в період із 2015 до 2021 року американські інвестори вклали 40,2 млрд доларів у 251 китайську компанію, що займається ШІ, що становить 37% від 110 млрд доларів, сумарно залучених китайськими компаніями, які працюють у сфері ШІ.

За даними CSET, "167 американських інвесторів узяли участь у 401 інвестиційній транзакції — або 17% із 2299 глобальних інвестиційних транзакцій — у китайські компанії, що займаються ШІ". Переважна більшість цих інвестицій, понад 90%, надійшла від венчурного капіталу. Один із чиновників зазначив, що більшість із тих компаній, у які інвестували американці, зрештою потрапили до "чорного списку" Міністерства фінансів США, який обмежує деякі типи інвестицій.

Раніше ми писали, що США бояться китайського ШІ і гроші на його розвиток більше давати не будуть. Нові правила спрямовані на те, щоб китайські військові не змогли скористатися знаннями американських інвесторів у своїх цілях.