США бояться китайського ШІ й гроші на його розвиток більше давати не будуть

Нові правила спрямовані на те, щоб китайські військові не змогли скористатися знаннями американських інвесторів у своїх цілях.

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Правила США, що забороняють певні американські інвестиції в штучний інтелект у Китаї, перебувають на стадії остаточного розгляду. Про це пише Reuters з посиланням на урядову заяву.

Згідно із заявою американського уряду, остаточні правила, що регулюють вихідні інвестиції в Китай у сфері ШІ, напівпровідників, мікроелектроніки та квантових обчислень, зараз перебувають на розгляді в Управлінні з управління та бюджету.

Повідомляється, що згадані правила вимагатимуть від американських інвесторів повідомляти Міністерство фінансів про деякі інвестиції в ШІ та інші чутливі технології. Вони випливають з указу, покликаного не допустити використання знань американських інвесторів військовими КНР.

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Як зазначають у виданні, опубліковані раніше правила забороняли інвестиції в ШІ для певних цілей, а також у системи, навчені використовувати певну кількість обчислювальної потужності. Вони вимагали повідомляти про угоди, пов'язані з розробкою систем ШІ або напівпровідників, не заборонених іншим чином. Серед винятків — цінні папери, що публічно торгуються, деякі інвестиції в партнерства з обмеженою відповідальністю та деякі синдиковані боргові фінансування.

Колишній чиновник казначейства Лора Блек сказала агентству, що в остаточних правилах може бути додатково уточнено сферу охоплення штучного інтелекту і поріг обмеження для партнерів.

Нагадаємо, китайські дослідники заявили, що використовували квантові комп'ютери D-Wave для злому 50-бітного шифрування RSA, через що деякі ЗМІ заявили про злам "шифрування військового рівня".

Також повідомлялося, що в Китаї розробляють економічно ефективний радар, який зможе виявляти і відстежувати винищувачі-невидимки F-22 Raptor, які використовують США та їхні союзники.