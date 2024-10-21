Китай налякав США можливістю злому "військового шифрування": наскільки реальна загроза

У майбутньому квантові комп'ютери зможуть зламувати дедалі довші алгоритми шифрування, але не сьогодні, вважають експерти.

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Китайські дослідники заявили, що використовували квантові комп'ютери D-Wave для злому 50-бітного шифрування RSA, через що деякі ЗМІ заявили про злам "шифрування військового рівня". Про те, наскільки це реально, пише портал New Atlas.

Як зазначають у виданні, китайські вчені заявили, що використовували D-Wave для факторизації цілих чисел, захищених RSA, що є найважливішим компонентом злому шифрування. У їхній статті також описується успіх дослідників у зламі 50-бітного шифрування RSA, а також процес, за допомогою якого їм це вдалося.

Зі свого боку шифрування "військового рівня" зазвичай являє собою 256-бітний AES. Еквівалент ключа RSA становитиме 15 360 біт. У згаданій статті не згадуються ні спроби злому AES, ні шифрування "військового рівня".

Автор статті пояснює, що RSA — це, по суті, стандартне шифрування, яке ми використовуємо щодня, коли перевіряємо електронну пошту або переглядаємо вебсторінки. Крім того, наші пристрої зазвичай використовують 128-бітове або 256-бітове шифрування AES щоразу, коли ми підключаємося до Wi-Fi.

"Так, китайським дослідникам вдалося зламати 50-бітний ключ шифрування за допомогою квантових комп'ютерів. Вони також могли б зламати 50-бітний ключ RSA за допомогою iPhone всього за кілька секунд", — підкреслили у виданні.

За словами автора матеріалу, через кілька років квантові комп'ютери, найімовірніше, зможуть зламувати дедалі довші алгоритми шифрування. Однак, сьогодні люди "тільки-тільки подряпали поверхню" їхніх можливостей.

Нагадаємо, дослідники з Університету Лейбніца в Ганновері, Фізико-технічного федерального університету в Брауншвейгу та Університету Штутгарта презентували новаторський метод безпечного зв'язку, який використовує напівпровідникові квантові точки і квантовий розподіл ключів.

Також повідомлялося, що Управління перспективних дослідницьких проєктів Міністерства оборони США (DARPA) анонсувало програму "Розгортання і виявлення підозрілих мереж", яка має допомогти громадянам авторитарних країн безпечно обмінюватися повідомленнями в умовах цензури.