Подумав, що пошту зламали: 78-річний чоловік не повірив виграшу в $200 тисяч у лотерею

За словами Ніколаса Васу, він натрапив на електронний лист, де була вся інформація про виграні гроші, але довіри у чоловіка не було. Він подумав, що це обман.

Related video

Американець думав, що його зламали, але в підсумку виявилося, що він зірвав джекпот у лотереї. Його "кишеня" поповнилася на 200 тисяч доларів. Про це йдеться в матеріалі Click on Detroit.

Йдеться про 78-річного жителя американського штату Мічиган Ніколаса Васу. У середині вересня він купив лотерейний квиток і виявилося, що він був виграшним.

Після цього чоловік отримав на пошту електронного листа з усією інформацією про приз, але перша думка була про те, що його зламали і намагаються обдурити.

"Я завзятий онлайн-гравець. Коли вранці після розіграшу я побачив електронного листа від лотереї з повідомленням про виграш, я подумав, що мене зламали. Коли я увійшов до свого лотерейного акаунта і побачив баланс у 200 000 доларів, я відчув таке полегшення, що це було насправді", — розповів Ніколас Васу.

У результаті він відвідав штаб-квартиру місцевої лотереї, де й отримав свій приз. Він планує оплатити рахунки на ці гроші, а також пожертвувати частину на благодійність.

Нагадаємо, 10 жовтня повідомлялося, що жінка, яка виграла 500 разів за рік у лотерею, розкрила свій секрет. Канае Хіраяма стала учасницею однієї з телепередач на національному телебаченні. Вона розповіла, що більше половини речей в її будинку були придбані завдяки виграшам у лотереях.