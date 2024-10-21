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МирФан

Подумал, что почту взломали: 78-летний мужчина не поверил выигрышу в $200 тысяч в лотерею

Выигрыш в лотеею
Фото: The New York Post | Мужчина подумал, что его взломали, но на самом деле он сорвал джекпот (иллюстративное изображение)

По словам Николаса Васу, он наткнулся на электронное письмо, где была вся информация про выигранные деньги, но доверия у мужчины не было. Он подумал, что это обман.

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Американец думал, что его взломали, но в итоге оказалось, что он сорвал джекпот в лотерее. Его "карман" пополнился на 200 тысяч долларов. Об этом говорится в материале Click on Detroit.

Речь идет про 78-летнего жителя американского штата Мичиган Николаса Васу. В середине сентября он купил лотерейный билет и оказалось, что он был выигрышным.

После этого мужчина получил на почту электронное письмо со всей информацией про приз, но первая мысль была о том, что его взломали и пытаются обмануть.

"Я заядлый онлайн-игрок. Когда утром после розыгрыша я увидел электронное письмо от лотереи с сообщением о выигрыше, я подумал, что меня взломали. Когда я вошел в свой лотерейный аккаунт и увидел баланс в 200 000 долларов, я почувствовал такое облегчение, что это было на самом деле", — рассказал Николас Васу.

В результате он посетил штаб-квартиру местной лотереи, где и получил свой приз. Он планирует оплатить счета на эти деньги, а также пожертвовать часть на благотворительность.

Напомним, 10 октября сообщалось, что женщина, выигравшая 500 раз за год в лотерею, раскрыла свой секрет. Канаэ Хираяма стала участницей одной из телепередач на национальном телевидении. Она рассказала, что более половины вещей в ее доме были приобретены благодаря выигрышам в лотереях.