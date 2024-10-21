Подумал, что почту взломали: 78-летний мужчина не поверил выигрышу в $200 тысяч в лотерею

По словам Николаса Васу, он наткнулся на электронное письмо, где была вся информация про выигранные деньги, но доверия у мужчины не было. Он подумал, что это обман.

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Американец думал, что его взломали, но в итоге оказалось, что он сорвал джекпот в лотерее. Его "карман" пополнился на 200 тысяч долларов. Об этом говорится в материале Click on Detroit.

Речь идет про 78-летнего жителя американского штата Мичиган Николаса Васу. В середине сентября он купил лотерейный билет и оказалось, что он был выигрышным.

После этого мужчина получил на почту электронное письмо со всей информацией про приз, но первая мысль была о том, что его взломали и пытаются обмануть.

"Я заядлый онлайн-игрок. Когда утром после розыгрыша я увидел электронное письмо от лотереи с сообщением о выигрыше, я подумал, что меня взломали. Когда я вошел в свой лотерейный аккаунт и увидел баланс в 200 000 долларов, я почувствовал такое облегчение, что это было на самом деле", — рассказал Николас Васу.

В результате он посетил штаб-квартиру местной лотереи, где и получил свой приз. Он планирует оплатить счета на эти деньги, а также пожертвовать часть на благотворительность.

Напомним, 10 октября сообщалось, что женщина, выигравшая 500 раз за год в лотерею, раскрыла свой секрет. Канаэ Хираяма стала участницей одной из телепередач на национальном телевидении. Она рассказала, что более половины вещей в ее доме были приобретены благодаря выигрышам в лотереях.