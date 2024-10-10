"Королева удачи": женщина, выигравшая 500 раз за год в лотерею, раскрыла свой секрет (фото)

Канаэ Хираяма стала участницей одной из телепередач на национальном телевидении. Она рассказала, что более половины вещей в ее доме были приобретены благодаря выигрышам в лотереях.

Related video

Канаэ Хираяма из Японии заявила, что за год она выиграла около 500 лотерей, собрав призы на сумму около 70 000 долларов США, за что получила прозвище "Королева удачи". Об этом пишет SCMP.

Женщина решила поделиться с общественностью своими секретами успеха игры в лотерею. Она выступила в программе японского телевидения "Я сделаю вас счастливыми: Королева научит вас технике выигрыша". В ходе передачи Хираяма рассказала, что более половины предметов ее домашнего обихода были приобретены благодаря выигрышам в лотереях.

В Японии компании часто проводят онлайн-розыгрыши, используя их в качестве эффективной маркетинговой стратегии. Хираяма упомянула, что выиграла впечатляющее количество предметов, включая кастрюли, коробки для бенто, кружки, детские игрушки, мячи для йоги и даже закуски — и все это не потратив ни цента.

Ей также посчастливилось выиграть несколько дорогих вещей, таких как духовка стоимостью 70 000 иен (490 долларов США) и очиститель воды стоимостью 100 000 иен (673 доллара). Ее самым значительным выигрышем на сегодняшний день является автомобиль стоимостью 4 миллиона иен (28 000 долларов США), что сделало ее единственным призером во всей Японии на тот момент.

Канаэ Хираяма стала участницей одной из телепередач на национальном телевидении Фото: Weixin

На шоу Хираяма поделилась несколькими ключевыми стратегиями для повышения вероятности выигрыша. Во-первых, она подчеркнула важность регистрации в лотерее. Если человек введет свое имя незадолго до окончания срока, у него будет больше шансов привлечь внимание сотрудника.

"Во многих лотереях используется ручной процесс отбора, поэтому чем позднее организаторы увидят ваше имя, тем больше у вас шансов", — пояснила Хираяма.

Она также подчеркнула важность выбора времени: участие в лотереях в начале и конце года имеет решающее значение. В эти напряженные периоды обычно меньше участников, что повышает шансы на выигрыш. И самое главное, Хираяма заявила, что усердие — это самый важный атрибут.

Удивительная история Хираямы о значительных выигрышах в лотерею привлекла большое внимание в социальных сетях Китая.

"Бог богатства, должно быть, присматривает за ней. Надеюсь, часть ее удачи перейдет на меня", "Ее мужу и детям тоже повезло, они каждый день бесплатно получают полезные вещи", — писали люди.

Ранее Фокус сообщал, что выигрыш официантки в $10 млн превратил ее жизнь в ад. Тонда Дикерсон выбрала ежегодные выплаты по 375 тысяч долларов в течение 30 лет и уволилась с работы. Однако она даже не подозревала, какие неприятности ждут ее после выигрыша в лотерею.

Также стало известно, что счастливчик сорвал джекпот в размере 800 млн долларов. Счастливый победитель может претендовать на ежегодные выплаты в размере 800 млн долларов или выбрать единовременную денежную выплату в размере 404,2 млн долларов.