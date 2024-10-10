"Королева удачі": жінка, яка виграла 500 разів за рік у лотерею, розкрила свій секрет (фото)

Канае Хіраяма стала учасницею однієї з телепередач на національному телебаченні. Вона розповіла, що більш ніж половина речей у її будинку були придбані завдяки виграшам у лотереях.

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Канае Хіраяма з Японії заявила, що за рік вона виграла близько 500 лотерей, зібравши призи на суму близько 70 000 доларів США, за що отримала прізвисько "Королева удачі". Про це пише SCMP.

Жінка вирішила поділитися з громадськістю своїми секретами успіху гри в лотерею. Вона виступила в програмі японського телебачення "Я зроблю вас щасливими: Королева навчить вас техніки виграшу". Під час передачі Хіраяма розповіла, що більш ніж половина предметів її домашнього вжитку було придбано завдяки виграшам у лотереях.

В Японії компанії часто проводять онлайн-розіграші, використовуючи їх як ефективну маркетингову стратегію. Хіраяма згадала, що виграла вражаючу кількість предметів, включно з каструлями, коробками для бенто, горнятами, дитячими іграшками, м'ячами для йоги й навіть закусками, — і все це без жодних витрат.

Їй також пощастило виграти кілька дорогих речей, як-от духовка вартістю 70 000 єн (490 доларів США) і очищувач води вартістю 100 000 єн (673 долари). Її найзначнішим виграшем на сьогодні є автомобіль вартістю 4 мільйони єн (28 000 доларів США), що зробило її єдиним призером у всій Японії на той момент.

Канае Хіраяма стала учасницею однієї з телепередач на національному телебаченні Фото: Weixin

На шоу Хіраяма поділилася кількома ключовими стратегіями для підвищення ймовірності виграшу. По-перше, вона підкреслила важливість реєстрації в лотереї. Якщо людина введе своє ім'я незадовго до закінчення терміну, у неї буде більше шансів привернути увагу співробітника.

"У багатьох лотереях використовується ручний процес відбору, тому що пізніше організатори побачать ваше ім'я, то більше у вас шансів", — пояснила Хіраяма.

Вона також наголосила на важливості вибору часу: участь у лотереях на початку та наприкінці року має вирішальне значення. У ці напружені періоди зазвичай менше учасників, що підвищує шанси на виграш. І найголовніше, Хіраяма заявила, що старанність — це найважливіший атрибут.

Дивовижна історія Хіраями про значні виграші в лотерею привернула велику увагу в соціальних мережах Китаю.

"Бог багатства, мабуть, доглядає за нею. Сподіваюся, частина її удачі перейде на мене", "Її чоловікові та дітям теж пощастило, вони щодня безкоштовно отримують корисні речі", — писали люди.

Раніше Фокус повідомляв, що виграш офіціантки в $10 млн перетворив її життя на пекло. Тонда Дікерсон вибрала щорічні виплати по 375 тисяч доларів протягом 30 років і звільнилася з роботи. Однак вона навіть не підозрювала, які неприємності чекають на неї після виграшу в лотерею.

Також стало відомо, що щасливчик зірвав джекпот у розмірі 800 млн доларів. Щасливий переможець може претендувати на щорічні виплати в розмірі 800 млн доларів або вибрати одноразову грошову виплату в розмірі 404,2 млн доларів.