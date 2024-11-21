Санкції США — не перешкода: Китай збирається масово виробляти новітній ШІ-чип

За даними журналістів, Huawei відправила зразки чипа Ascend 910C у деякі технологічні компанії і почала приймати замовлення.

Китайська компанія Huawei має намір запустити масове виробництво свого найпередовішого чипа штучного інтелекту (ШІ) в першому кварталі 2025 року, незважаючи на обмеження США. Про це пише Reuters із посиланням на два джерела, знайомі з ситуацією.

Повідомляється, що Huawei відправила зразки чіпа Ascend 910C в деякі технологічні компанії і почала приймати замовлення. Цей китайський чіп покликаний скласти конкуренцію чипам американського виробника ШІ-чипів Nvidia.

Як зазначають у виданні, США запровадили низку обмежень для Huawei та інших китайських технологічних компаній. Заявлена причина цих санкцій — загроза національній безпеці США.

Обмеження США, зокрема, включають заборону Китаю з 2020 року на придбання технології літографії в екстремальному ультрафіолеті (EUV) у голландського виробника ASML, яка використовується для виробництва найскладніших у світі процесорів. Ці заходи завадили компанії Huawei домогтися досить високого рівня випуску своїх передових чипів зі ШІ, щоб вони стали комерційно життєздатними.

Важливо

ШІ, чіпи та "боротьба" з Китаєм: як Дональд Трамп може змінити сферу технологій

За словами одного з джерел, чип 910C виробляється провідним китайським контрактним чипмейкером Semiconductor Manufacturing International Corp за техпроцесом N+2, але відсутність сучасного літографічного обладнання обмежила вихід (частку повністю працездатних чипів, які сходять з виробничої лінії) чипа приблизно 20%. При цьому для комерційної життєздатності передових чипів їхній вихід має становити понад 70%.

Джерела стверджують, що навіть у найсучаснішого процесора Huawei, 910B виробництва SMIC, вихід придатних становить лише близько 50%, що змушує Huawei скорочувати виробничі плани і затримувати виконання замовлень на цей чип.

"Huawei розуміє, що короткострокового рішення не існує з огляду на брак EUV, тому вона віддасть пріоритет стратегічним державним і корпоративним замовленням", — зазначило одне з джерел джерело.

Нагадаємо, Білий дім має намір припинити потік венчурного капіталу США та інших інвестиційних фондів у китайські технології, які становлять загрозу національній безпеці, як-от квантові комп'ютери, ШІ та передова мікроелектроніка.

Також повідомлялося, що США забороняють китайським компаніям шукати OEM-виробників чипів для розвитку ШІ розміром менше ніж 7 нанометрів. Крім припинення поставок від TSMC, під дію заборонного закону США підпадає південнокорейський технологічний гігант Samsung Electronics.