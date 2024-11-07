ШІ, чіпи та "боротьба" з Китаєм: як Дональд Трамп може змінити сферу технологій

На думку експертів, Дональд Трамп може запровадити масштабні мита на китайський експорт чипів, а також частково продовжити політику Джо Байдена щодо ШІ.

У зв'язку з перемогою Дональда Трампа на виборах технологічні компанії готуються до перегляду політики, запровадженої Джо Байденом. Про те, що може змінитися у сфері технологій, йдеться у статті South China Morning Post.

Штучний інтелект

За даними видання, Дональд Трамп може замінити підписаний Джо Байденом указ, що встановлює правила безпеки та конфіденційності для розробників ШІ. Цей документ передбачав збільшення фінансування досліджень у сфері ШІ, наділення Національного інституту стандартів і технологій більшою роллю в розробленні рекомендацій щодо зниження ризиків і створення нового агентства для тестування й оцінювання моделей ШІ перед їхнім випуском.

Повідомляється, що Дональд Трамп назвав політику Джо Байдена "небезпечною" і заявив, що вона перешкоджає інноваціям. Новообраний президент стверджує, що замінить її "розробкою ШІ, заснованою на свободі слова".

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Водночас у виданні вважають, що Дональд Трамп може частково продовжити політику Джо Байдена, зокрема зберегти прагнення до більшої інфраструктури ШІ. У своїй передвиборчій компанії він говорив про необхідність розширення енергетичних потужностей США для збереження конкурентоспроможності в галузі ШІ.

Крім того, президент США може зберегти меморандум, згідно з яким ШІ стає пріоритетом національної безпеки. Цей документ також вимагає зберегти лідерство США в цій галузі, уберігаючи технології від таких країн як Китай.

Напівпровідники та експортний контроль

Автори матеріалу вважають, що перемога Дональда Трампа внесе "значну невизначеність" у політику США у сфері напівпровідників. У виданні зазначили, що політик розкритикував закон про мікросхеми і науку, який прискорив інвестиції з боку таких компаній, як Intel і Taiwan Semiconductor Manufacturing Company.

За даними газети, Дональд Трамп припустив, що мита щодо іноземних виробників мікросхем будуть ефективнішими, ніж прямі субсидії, щоб оживити американське виробництво напівпровідників.

У статті йдеться про те, що Дональд Трамп пообіцяв запровадити масштабні мита на китайський експорт і, ймовірно, збільшить мита на чіпи старого покоління, які Джо Байден підняв до 50%. Також вважається, що президент може посилити експортні обмеження на передові напівпровідники.

Дональд Трамп також заявляв, що Тайвань "вкрав" напівпровідниковий бізнес США, і стверджував, що острів має платити більше за власну безпеку. У виданні наголосили, посилаючись на дані Bloomberg, що вторгнення материкового Китаю на Тайвань, де виробляють понад 90% передових чипів, завдасть світовій економіці удару в розмірі 10 трильйонів доларів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що правила США, які забороняють певні американські інвестиції в штучний інтелект у Китаї, перебувають на стадії остаточного розгляду.

Зі свого боку Китай посилив контроль над мінералами, необхідними для виробництва комп'ютерних чипів, через що іноземним компаніям, особливо виробникам напівпровідників, стало значно складніше їх купувати.