У Заходу можуть закінчитися чипи: Китай готовий завдати нищівного удару по технологіях США

Пекін обмежує доступ США до елементів, необхідних для виробництва винищувачів F-35, вітряних турбін, електродвигунів та інших пристроїв.

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Протягом останніх тижнів Китай посилив контроль над мінералами, необхідними для виробництва комп'ютерних чипів, через що іноземним компаніям, особливо виробникам напівпровідників, стало значно складніше їх купувати. Про це пише The New York Times.

Згідно з новими правилами, з 1 жовтня експортери мають надавати владі докладне покрокове відстеження того, як китайські рідкісноземельні метали використовуються в західних ланцюжках поставок. Це дає Пекіну більше контролю над закупівлями з боку зарубіжних компаній.

За даними видання, 15 вересня Міністерство торгівлі Китаю також обмежило експорт сурми — матеріалу, який використовують у напівпровідниках, військових вибухових речовинах та іншій зброї. Минулого року відомство запровадило експортний контроль на два інших хімічних елементи, галій і германій, які також необхідні для виробництва чипів.

Також повідомляється, що Китай бере під контроль видобуток і виробництво металів. У межах цієї угоди останні два іноземні заводи з переробки рідкоземельних металів у Китаї купує одна з трьох державних компаній, які вже керують іншими китайськими заводами. При цьому видобуток і переробку рідкоземельних елементів Пекін оголосив державною таємницею.

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Незважаючи на санкції США: Китай все одно отримує передові чипи, знайшовши просту лазівку

Як зазначають журналісти, згадані метали є "полем битви" в ширшому протистоянні між Китаєм і США за передові технології, включно з напівпровідниками, що використовуються для штучного інтелекту (ШІ). Кожна сторона запроваджує експортний контроль на компоненти, які вона виробляє, одночасно намагаючись розвивати ланцюжки поставок усередині країни або з надійними партнерами.

"Китай монополізував ринок переробки та збагачення ключових корисних копалин, залишивши США і наших союзників і партнерів уразливими до потрясінь у ланцюжку постачань і підірвавши економічну та національну безпеку", — заявили в Білому домі минулого місяця.

Директор з продуктів критично важливих мінералів у лондонській консалтинговій фірмі Benchmark Mineral Intelligence Даан Де Йонге назвав ризик перебоїв з поставками "Дамокловим мечем, який висить над ринком і готовий завдати удару в будь-який момент". Водночас Міністерство торгівлі Китаю стверджує, що реалізує заходи зі збереження дефіцитних природних ресурсів, запобігання поширенню зброї та захисту національної безпеки країни.

У виданні наголосили, що китайські рідкоземельні елементи використовуються в американських винищувачах-невидимках F-35, а також у вітряних турбінах, електродвигунах, об'єктивах камер і каталітичних нейтралізаторах автомобілів із бензиновим двигуном. Очікується, що попит на них зростатиме.

Нагадаємо, Управління перспективних досліджень США (DARPA) уклало з компанією Raytheon трирічний контракт на розробку синтетичних алмазних і алюмінієво-нітридних напівпровідників на тлі обмеження експорту нітриду галію (GaN), введеного Китаєм.

Також повідомлялося, що попри санкції, введені у зв'язку з війною в Україні, індійська фірма Shreya Life Sciences продає Російській Федерації сервери PowerEdge XE9680 від Dell Technologies Inc, які містять процесори, оптимізовані для штучного інтелекту (ШІ) від Nvidia Corp.