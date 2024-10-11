Китай поставив під загрозу виробництво мікросхем у США: що вирішили в Пентагоні

У США розробляють власні синтетичні напівпровідники для радарів і систем зв'язку, проте є деякі труднощі.

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Управління перспективних досліджень США (DARPA) уклало з компанією Raytheon трирічний контракт на розробку синтетичних алмазних і алюмінієво-нітридних напівпровідників на тлі обмеження експорту нітриду галію (GaN), введеного Китаєм. Про це пише портал Tom's Hardware.

Як зазначають у виданні, нітрид галію використовується у виробництві сучасних силових мікросхем і радіочастотних підсилювачів. Левову частку поставок цього матеріалу контролює Китай, тому нещодавнє обмеження поставок потенційно несе в собі ризики для національної безпеки США.

У зв'язку з цим Пентагон доручив Raytheon розробити синтетичні напівпровідники з алмазів і нітриду алюмінію, які стали б альтернативою GaN. Перед компанією поставлено мету впровадити ці матеріали в радари і системи зв'язку, як-от радіочастотні перемикачі, обмежувачі та підсилювачі потужності, що розширюють їхні можливості та діапазон. Йдеться як про сучасні пристрої, так і технології наступного покоління.

Повідомляється, що GaN з шириною забороненої зони 3,4 еВ є провідним матеріалом у потужних і високочастотних напівпровідниках. Очікується, що синтетичний алмаз зможе перевершити можливості GaN за рахунок ширини забороненої зони близько 5,5 еВ. Зі свого боку нітрид алюмінію (AlN) має заборонену зону близько 6,2 еВ. Цей показник важливий у тих галузях, де потрібні високочастотні характеристики, висока рухливість електронів, екстремальне управління тепловим режимом, вища потужність і довговічність.

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Водночас у виданні зазначають, що синтетичний алмаз поки що є новим матеріалом для напівпровідників, тому є проблеми, пов'язані з його масовим виробництвом. Raytheon також ще належить розробити відповідні напівпровідники. На розробку напівпровідникових плівок і вдосконалення технології компанії надали три роки. За словами журналістів, це вказує на терміновість проєкту.

"Це значний крок уперед, який знову зробить революцію в напівпровідниковій технології", — сказав президент підрозділу передових технологій Raytheon Колін Вілан.

Нагадаємо, голова Тайванської національної ради з науки Чен-Вень Ву стверджує, що Китай відстає у сфері напівпровідників на цілих 10 років.

Зі свого боку південнокорейські ЗМІ заявили, що виробники чипів, такі як Samsung, SK Hynix, залежать від імпортованої сировини, зокрема з Китаю.