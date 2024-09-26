Китай насолив усім: корейські компанії з виробництва чипів дедалі сильніше залежать від КНР

Експерти пояснюють, що для ефективного зниження залежності південнокорейської промисловості від Китаю необхідно впроваджувати інформаційні системи, які давали б змогу оперативно відстежувати зміни.

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Корейські виробники чипів, такі як Samsung, SK Hynix, залежать від імпортованої сировини. На китайському напрямку це виражено найсильніше. Про це повідомляє Business Korea.

Раніше, у 2022 році дані показали, що залежність Південної Кореї від Китаю щодо поставок кремнію зросла з 68,8 до 75,4%, щодо рідкісноземельних металів — з 59,6 до 61,7%, щодо вольфраму — з 68,2 до 68,6%. Показники щодо германію зросли з 56,9 до 74,3%, а щодо галію та індію з 26,5 до 46,7%.

Як Корея залежить від китайського імпорту у виробництві чіпів

Іноді залежність все ж знижувалася: застосовуваний при виробництві плавикової кислоти плавиковий шпат з погляду імпорту з Китаю до Південної Кореї за підсумками 2022 року зменшив питому вагу з 49,9 до 47,5%.

При цьому останнім часом південнокорейські виробники пам'яті не виводять свої підприємства з Китаю, оскільки під час перемовин із владою США їм вдалося домогтися деяких послаблень. Відповідно, Samsung Electronics на своєму підприємстві в китайському Сіані випускала за підсумками 2022 року близько 36 % всієї пам'яті NAND, а минулого року збільшила її частку до 37%.

Китайська компанія SK Hynix забезпечувала 2021 року 49% усього випуску мікросхем DRAM, але торік частку вдалося скоротити до 42%, хоча цьогоріч вона все одно залишиться вищою за показник у 40%. Утім, заборона на інвестиції в китайські підприємства помітно скоротила потік капіталу з Південної Кореї.

Експерти пояснюють, що для ефективного зниження залежності південнокорейської промисловості від Китаю необхідно впроваджувати інформаційні системи, які давали б змогу оперативно відстежувати зміни. Крім того, краще координувати національну промислову політику з інтересами країни у сфері безпеки.

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