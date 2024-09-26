Китай насолил всем: корейские компании производству чипов все сильнее зависят от КНР

Эксперты поясняют, что для эффективного снижения зависимости южнокорейской промышленности от Китая необходимо внедрять информационные системы, которые позволяли бы оперативно отслеживать изменения.

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Корейские производители чипов, такие как Samsung, SK Hynix, зависят от импортированного сырья. На китайском направлении это выражено сильнее всего. Об этом сообщает Business Korea.

Ранее, в 2022 года данные показали, что зависимость Южной Кореи от Китая по поставкам кремния выросла с 68,8 до 75,4%, по редкоземельным металлам с 59,6 до 61,7%, по вольфраму с 68,2 до 68,6%. Показатели по германию выросли с 56,9 до 74,3%, а по галлию и индию с 26,5 до 46,7%.

Как Корея зависит от китайского импорта в производстве чипов

Иногда зависимость все же снижалась: применяемый при производстве плавиковой кислоты плавиковый шпат с точки зрения импорта из Китая в Южную Корею по итогам 2022 года уменьшил удельный вес с 49,9 до 47,5%.

При этом в последнее время южнокорейские производители памяти не выводят свои предприятия из Китая, поскольку в ходе переговоров с властями США им удалось добиться некоторых послаблений. Соответственно, Samsung Electronics на своем предприятии в китайском Сиане выпускала по итогам 2022 года около 36 % всей памяти NAND, а в прошлом году увеличила ее долю до 37%.

Китайская компания SK Hynix обеспечивала в 2021 году 49% всего выпуска микросхем DRAM, но в прошлом году долю удалось сократить до 42 %, хотя в этом она все равно останется выше показателя в 40%. Впрочем, запрет на инвестиции в китайские предприятия заметно сократил поток капитала из Южной Корее.

Эксперты поясняют, что для эффективного снижения зависимости южнокорейской промышленности от Китая необходимо внедрять информационные системы, которые позволяли бы оперативно отслеживать изменения. Кроме того, лучше координировать национальную промышленную политику с интересами страны в сфере безопасности.

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