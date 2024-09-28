Росія нарешті "винайшла" чипи, які були у США ще 20 років тому: що відомо

У 2030 році в РФ вироблятимуть процесори на основі "суверенного" програмного забезпечення на рівні чипа для iPhone 5S.

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Країна-агресор планує розробити і впровадити системи автоматизованого проектування чипів (САПР). Вони мають запрацювати через 6 років, пише видання "Коммерсант".

ЗМІ повідомляє, що деякі з цих спеціальних програм потребуватимуть виробничих потужностей, яких у РФ немає, принаймні сьогодні. Крім того, САПР отримає функції штучного інтелекту (ШІ), але не відразу.

Також у матеріалі йдеться, що програмне забезпечення дасть змогу створювати чипи за 28-нанометровим техпроцесом. Варто зазначити, що 28 нм техпроцес у США і в усьому світі було впроваджено 2010 року. Тоді тайванське підприємство Fab 12 (належить TSMC, — ред.) налагодило серійне виробництво таких процесорів для провідних фірм. Зокрема, 28-нанометровими були чипи Intel Sandy Bridge, Intel Saltwell, AMD Bulldozer, AMD Piledriver, AMD Steamroller, Snapdragon від Qualcomm, Apple A7 для iPhone 5S.

Наразі в РФ для розробки напівпровідників застосовують програми Synopsys і Cadence. Однак розробники цього софта більше не надсилають потрібних оновлень через те, що Росія воює проти України. Щоб тримати виробництво електроніки на плаву, російські чиновники пропонують впровадити від самого початку ПЗ, яке підтримувало б наявні техпроцеси, наприклад, 90-нанометровий, який використовується на фабриці "Мікрон", а також 250- і 180-нанометрові.

Раніше ми писали, що РФ закуповує американські чипи, необхідні для наведення ракет. Незважаючи на санкції, в РФ продовжують ввозити унікальні мікросхеми, незамінні для навігації ракет і дронів, фільтрації контенту в інтернеті та розпізнавання облич.

Також ми повідомляли, що чипи стануть набагато дешевшими, тому що в Японії створили поліпшений EUV-сканер для їхнього виробництва. Завдяки спрощеній конструкції літографічних верстатів, галузь зможе впровадити набагато більше систем EUV найближчими роками.