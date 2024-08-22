Через посередників: РФ закуповує американські чипи, необхідні для наведення ракет, — розслідування

Попри санкції, у РФ продовжують ввозити унікальні мікросхеми, незамінні для навігації ракет і дронів, фільтрації контенту в інтернеті та розпізнавання облич.

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У ракетах, безпілотниках і військових літаках, які бомблять українські міста, знаходять мікросхеми, вироблені американськими компаніями Intel і AMD. Серед них є і чипи, які проходять у міжнародних документах як товари подвійного призначення. Це означає, що вони можуть застосовуватися або навіть найчастіше застосовуються саме у військовій техніці та технологіях або в технологіях для стеження. Такі напівпровідникові пристрої називаються ПЛІС (програмовані логічні інтегральні схеми). Офіційно їхній експорт до Росії було заборонено ще 2020 року. У 2022 році було запроваджено ширше ембарго на експорт мікросхем у Росію, незалежно від того, хто і навіщо їх отримуватиме. Але вони все одно потрапляють до РФ. Як це відбувається, з'ясував The Insider.

У системі навігації ракети Х-101, яку Росія запустила в дитячу лікарню "Охматдит" у Києві в липні 2024 року, використовувалися інтегральні схеми Xilinx (виробник AMD). Схожі, але більш просунуті мікросхеми є і в БПЛА "Ланцет". Кристали Xilinx і Altera (виробник Intel) використовуються в навігації "Іскандерів" і "Калібрів". ПЛІС, які застосовуються у військових технологіях, продовжують ввозити в Росію, попри всілякі санкції, торгові ембарго й обмеження.

Як у США намагалися обмежити продаж ПЛІС у РФ

Ще 2020 року міністерство торгівлі США посилило контроль над експортом у Росію, Китай і Венесуелу.

ПЛІС із продуктивністю, вищою за певний (не дуже високий) поріг, було внесено до списків товарів подвійного призначення, для експорту яких до Росії з військовою метою почали вимагати обов'язкових ліцензій (причому за замовчуванням у їх видачі відмовляли).

Тим самим ПЛІС фактично заборонили постачати покупцям, пов'язаним із військово-промисловою сферою, або "військовим кінцевим користувачам".

Ці обмеження мали позбавити виробників озброєння і технологій для стеження в Росії (а також у Китаї та Венесуелі) доступу до американських розробок. Водночас постачальники зобов'язані, згідно з американським законом, контролювати, хто є кінцевим користувачем їхніх мікросхем, і не допускати їхнього повторного використання компаніями, які виробляють військову техніку або обладнання для стеження.

Для цього передбачалася процедура Know Your Customer — перевірка компаній-покупців спеціальними комісіями фірм-виробників, щоб гарантувати, що ПЛІС не потраплять до Росії для військового використання.

Навіть виробники мас-маркет пристроїв для шифрування втратили доступ до ПЛІС, вироблених AMD і Intel.

Після вторгнення Росії в Україну 2022 року Intel і AMD оголосили про відхід із Росії. Того самого року було запроваджено додаткове торговельне ембарго на постачання зі США в Росію, яке охоплювало, зокрема, мікросхеми.

На відміну від заборон експорту товарів подвійного призначення, це ембарго не залежить ні від кінцевого користувача, ні від кінцевої мети використання. Постачання ПЛІС у РФ заборонено.

Однак поставки мікросхем продовжилися. З 2022 року в Росію надійшло продукції під брендом Xilinx щонайменше на 216 мільйонів доларів, а Altera — на 120 мільйонів.

Судячи з митних даних, AMD і Intel роками заплющували очі на експорт у Росію мікросхем Xilinx і Altera, що не мають побутового застосування. Мікросхеми поставлялися через компанії-посередники.

Що таке ПЛІС і чому вони так потрібні Росії

Самі по собі пристрої з програмованою логікою не є військовою технологією. ПЛІС (англійською FPGA) потрібні там, де важлива продуктивність, а не масовість. Продажі FPGA зростають у всьому світі. Їх використовують, серед іншого, в дата-центрах, для технологій "штучного інтелекту" і телекомунікацій.

У Росії такі пристрої практично не виробляються. Завод "Микрон", має в асортименті лише дві моделі ПЛІС. Його конкурент, "Воронезький завод напівпровідникових приладів", виробляє три моделі таких мікросхем. Заявлені характеристики приблизно відповідають найпростішим ПЛІС їхніх головних світових конкурентів — Xilinx і Altera. Саме Xilinx був безумовним лідером на російському ринку.

Російській військовій і космічній промисловості потрібні потужні ПЛІС, тому підприємства закуповують американські продукти, попри всі обмеження і правила експортного контролю, — навіть у 2024 році. Закупівлями займаються звичайні компанії-дистриб'ютори.

ПЛІС використовуються не тільки в ракетах і безпілотниках. Також вони застосовуються у військових технологіях радіолокації, в апаратних комплексах для шифрування та захисту інформації "Континент" і "Соболь", які виробляє компанія "Код безпеки". Згодом такі комплекси застосовуються, наприклад, у технологіях фільтрації інтернету.

Інше перспективне застосування ПЛІС — системи відеоспостереження з функцією розпізнавання облич. Для них використовуються найбільш просунуті мікросхеми типу Xilinx серії Ultrascale+.

Чому не працюють експортний контроль і торгові ембарго

Про те, як влаштовано продаж складних і дорогих мікросхем, журналістам розповіли в іноземній компанії, не пов'язаній ні з Росією, ні з військовими технологіями. Для обладнання їй були потрібні високопродуктивні ПЛІС виробництва Altera вартістю від 4 000 доларів за штуку. Щоразу, коли в компанії здійснювали покупку, до них виїжджала комісія, яка проводила дуже ретельну перевірку — процедуру Know Your Customer.

Виробник також вимагає від покупця лист, де зазначено, хто є кінцевим одержувачем продукції. А для експорту товару зі США потрібна спеціальна ліцензія.

Перевіряльники наполягають, що в Росію повністю заборонено ввезення чипів, як самостійної одиниці, так і разом із технологією і правами використання.

Однак чип може потрапити в РФ, якщо його встановлено в якесь обладнання, права на яке не передаватимуться російській стороні, наприклад у ноутбук.

Постачальники техніки та електроніки для російської оборонки вже давно з'ясували, що часто достатньо вказати як кінцевого одержувача фірму в ЄС або Китаї, і американські виробники відправлять товар.

Ця схема працювала до 2022 року. Так, із 2000 до 2014 року натуралізований у США емігрант Павло Флідер закуповував у американських компаній електроніку подвійного призначення, зокрема ПЛІС Xilinx, і продавав їх у Росію через європейські компанії-"прокладки".

У 2015 році Флідера затримали, а в його будинку в Сан-Франциско відбувся обшук. Він пішов на згоду зі слідством, здав американській владі інших учасників схеми контрабанди чипів і відбувся великим штрафом.

Розкриті ФБР схеми, як правило, схожі на ту, яку застосовував засуджений бізнесмен. Очевидно, саме так дорогі мікросхеми опинялися в Росії, щоб, зокрема, закінчити свій шлях у ракетах, що летять у міста України.

Як американські ПЛІС постачаються в Росію

До повномасштабного вторгнення в Україну легальні поставки йшли через фірми-дистриб'ютори. З початком війни вони позбулися цього статусу. Потім іноземні виробники нібито припинили бізнес у Росії. Але персони, афілійовані з колишніми офіційними постачальниками, — колишні власники, директори, співробітники, користуючись напрацьованими зв'язками на ринку, відкривали нові юрособи і пускали експорт через них.

Заявляють про продаж ПЛІС у Росії також і компанії-рітейлери, які торгують широким набором електронного комплектовання різних фірм.

Значні обсяги топових ПЛІС Xilinx (зокрема вже вбудованих у плати) доставляла в Росію компанія "Айді Солюшн". Вона пов'язана з компанією "Мерусофт", яка займається технологіями розпізнавання облич. Досі вважалося, що "Айді Солюшн" — посередник при закупівлі російськими компаніями комплектовання для дронів. Дрони комплектуються мікросхемами, які можуть коштувати сотні, але не десятки тисяч доларів США.

"Айді Солюшн", зокрема, ввозила готові плати, що містили найновіші FPGA-матриці від Xilinx. Плати виробила американська компанія Hitech Global.

У лютому 2023 року "Айді Солюшн" завезла в Росію через Узбекистан налагоджувальні плати HTG-840 VIRTEX ULTRASCALE, які містять ПЛІС XCVU19P-1FSVB3824E, що коштує понад 80 тисяч доларів. Це найпродуктивніше доступне на ринку покоління програмованих логічних інтегральних схем — Virtex UltraScale+, яке щойно побачило світ у 2023 році. У цій мікросхемі 8 938 000 логічних комірок. Для порівняння: у схемі XC2V1000TM з ракети Х-101 лише 11 520 комірок.

"Айді Солюшн" і ще одна компанія "Макро Груп" були офіційними дистриб'юторами компанії Hitech Global в Росії.

Через які країни мікросхеми постачаються в РФ

Найчастіше — це Узбекистан. Пов'язано це з ускладненням традиційних ланцюжків поставок через Китай. Представники індустрії зазначають, що транзит або реекспорт через Китай товарів подвійного призначення (або товарів, що перебувають під ембарго), зроблених у Європі або США, або експорт із Китаю таких товарів, зроблених за європейськими або американськими технологіями, наштовхується на перешкоди.

Розповідається про російського бізнесмена, який хотів купити на Alibaba ПЛІС Arria 10 (ціна від сотень до тисяч доларів США за чип); продавець з AliExpress йому прямо відповів: "Можемо тільки в чорну". За припущеннями знавців ринку, такі товари везуть "у телевізорах або мікрохвильовках", використовуючи дідівські методи контрабанди.

Ще одному бізнесменові, який намагався закупити в Китаї товари для однієї великої російської держкорпорації, китайці запропонували приїхати за замовленням особисто і гроші привезти "у валізах".

Реакція експортерів і виробників

The Insider пробував зв'язатися з виробником і офіційним експортером до Узбекистану плат, у які вбудована ПЛІС Xilinx — компанією Hitech Global. На момент публікації цього матеріалу відповіді не надійшло.

Один із великих експортерів ПЛІС у Росію (і важливий партнер колишнього дистриб'ютора AMD — фірми "Інлайн Груп"), гонконгська фірма Arcbase Electronics визнала, що продовжує постачати продукцію Xilinx у Росію. Компанія також зазначила, що з нею досі працює "менеджер по Росії" Дмитро Пушкін.

Компанія AMD у відповідь на запит повідомила: "AMD призупинила всі продажі та технічну підтримку продуктів AMD і Xilinx у Росії та в усіх підсанкційних регіонах одразу після вторгнення в Україну. Ми прагнемо повністю дотримуватися всіх американських і міжнародних експортних правил і маємо чітку політику, що вимагає від наших дистриб'юторів і клієнтів робити те саме".

Експерти у сфері дистрибуції електроніки пояснили, що єдина точка, в якій може бути припинено порушення санкційного законодавства, — це продаж товару генеральним або національним дистриб'ютором. Жодного подальшого контролю корпорація-виробник здійснити не зможе.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про кластер підставних компаній у Гонконзі, який від початку повномасштабної війни проти України продав у Росію заборонених чипів майже на 4 мільярди доларів.