Росія через підставні компанії у Гонконгу отримує підсанкційні датчики і чіпи, – New York Times

Фіктивні компанії у Гонконгу придбали мільйони заборонених чіпів і датчиків для військових технологічних компаній у Росії, багато з яких потрапили під санкції уряду США, встановили журналісти.

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Від початку повномасштабної війни проти України Росія отримала майже на 4 мільярди доларів заборонених чіпів. Велика частина їх була відправлена через кластер підставних компаній у Гонконгу. Про це йдеться в матеріалі New York Times.

Видання встановило, що в Гонконгу в багатоповерховій офісній будівлі за адресою 135 Bonham Strand принаймні чотири компанії працюють із тіньовою місією: сприяти незаконній торгівлі західними технологіями в Росію.

Фіктивні компанії за цією адресою придбали мільйони заборонених чіпів і датчиків для військових технологічних компаній у Росії, багато з яких потрапили під санкції уряду США.

Компанії мають такі назви, як Olax Finance та Rikkon Holding.

Згідно з аналізом російських митних даних, корпоративних записів, реєстрацій доменів і даних про санкції, проведеним Times після вторгнення Росії в Україну в 2022 році, до Росії заборонених чіпів відправили понад 6000 компаній на суму понад 4 млрд доларів. Серед них є і вищеназвані гонконгські компанії з 135 Bonham Strand.

135 Bonham Strand у гонконгському районі Шеунг Ван

Російський імпорт технологій починається з того, що американські виробники мікросхем продають свою продукцію міжнародним дистриб’юторам. Компанії, які займаються виробництвом чіпів і за законом не зобов’язані відстежувати, куди йдуть їхні товари. Росія ж звернулася до міжнародних дистриб’юторів — які, згідно з аналізом The Times, розташовані в Гонконзі, Китаї, Туреччині, Індії, Сербії та Сінгапурі — щоб підтримувати постійне постачання технологій.

Деякі компанії-посередники є частиною давніх мереж офшорних фірм, що належать російським бізнесменам. Відповідно до аналізу The Times, на 135 Bonham Strand чотири підставні компанії належать олігархам, пов’язаним з військово-промисловою базою Росії.

Швидкість, з якою підставні компанії почали діяти, приголомшила західні регулятори. Як тільки один постачальник видаляється, на його місці з’являються нові, іноді з тим самим власником. Більшість фірм на 135 Bonham Strand належить російським бізнесменам.

Мікросхема Texas Instruments на друкованій платі, знайдена всередині російської ракети, яку зібрали на полі бою ЗСУ у 2022 році

Як пише видання, уряд США залишається принаймні на крок позаду. З початку війни в Україні Управління з контролю за іноземними активами, агентство Міністерства фінансів, яке керує програмою санкцій США, призначило щонайменше 4234 російських фізичних осіб і компаній для економічних обмежень, згідно з OpenSanctions, постачальником даних про санкції. Але через велику кількість компаній, а також створення нових, які працюють на Росію, дуже важко своєчасно їх блокувати.

"Ми втратили контроль над виробництвом мікросхем", — сказала Еліна Рибакова, економістка Інституту міжнародної економіки Петерсона.

Також видання зазначає, що деякі компанії-посередниці є частиною давніх мереж офшорних фірм, що належать російським бізнесменам.

Нагадаємо, що 30 березня повідомлялося, що декілька російських компаній застосовують ШІ-алгоритми, що працюють завдяки чіпам від таких американських виробників, як Intel та Nvidia. Минулого року до Росії нелегально потрапило 129 партій продукції Nvidia, серед якої були чіпи для програмного забезпечення з розпізнавання облич.