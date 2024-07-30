Россия через подставные компании в Гонконге получает подсанкционные датчики и чипы, — New York Times

Фиктивные компании в Гонконге приобрели миллионы запрещенных чипов и датчиков для военных технологических компаний в России, многие из которых попали под санкции правительства США, установили журналисты.

Related video

С начала полномасштабной войны против Украины Россия получила почти на 4 миллиарда долларов запрещенных чипов. Большая часть их была отправлена через кластер подставных компаний в Гонконге. Об этом говорится в материале New York Times.

Издание установило, что в Гонконге в многоэтажном офисном здании по адресу 135 Bonham Strand по крайней мере четыре компании работают с теневой миссией: способствовать незаконной торговле западными технологиями в Россию.

Фиктивные компании по этому адресу приобрели миллионы запрещенных чипов и датчиков для военных технологических компаний в России, многие из которых попали под санкции правительства США.

Компании имеют такие названия, как Olax Finance и Rikkon Holding.

Согласно анализу российских таможенных данных, корпоративных записей, регистраций доменов и данных о санкциях, проведенному Times после вторжения России в Украину в 2022 году, в Россию запрещенных чипов отправили более 6000 компаний на сумму более 4 млрд долларов. Среди них есть и вышеназванные гонконгские компании из 135 Bonham Strand.

135 Bonham Strand в гонконгском районе Шеунг Ван

Российский импорт технологий начинается с того, что американские производители микросхем продают свою продукцию международным дистрибьюторам. Компании, которые занимаются производством чипов и по закону не обязаны отслеживать, куда идут их товары. Россия же обратилась к международным дистрибьюторам — которые, согласно анализу The Times, расположены в Гонконге, Китае, Турции, Индии, Сербии и Сингапуре — чтобы поддерживать постоянные поставки технологий.

Некоторые компании-посредники являются частью давних сетей оффшорных фирм, принадлежащих российским бизнесменам. Согласно анализу The Times, на 135 Bonham Strand четыре подставные компании принадлежат олигархам, связанным с военно-промышленной базой России.

Скорость, с которой подставные компании начали действовать, ошеломила западные регуляторы. Как только один поставщик удаляется, на его месте появляются новые, иногда с тем же владельцем. Большинство фирм на 135 Bonham Strand принадлежит российским бизнесменам.

Микросхема Texas Instruments на печатной плате, найденная внутри российской ракеты, которую собрали на поле боя ВСУ в 2022 году

Как пишет издание, правительство США остается по крайней мере на шаг позади. С начала войны в Украине Управление по контролю за иностранными активами, агентство Министерства финансов, которое руководит программой санкций США, назначило по меньшей мере 4234 российских физических лиц и компаний для экономических ограничений, согласно OpenSanctions, поставщиком данных о санкциях. Но из-за большого количества компаний, а также создания новых, работающих на Россию, очень трудно своевременно их блокировать.

"Мы потеряли контроль над производством микросхем", — сказала Элина Рыбакова, экономист Института международной экономики Петерсона.

Также издание отмечает, что некоторые компании-посредницы являются частью давних сетей оффшорных фирм, принадлежащих российским бизнесменам.

Напомним, что 30 марта сообщалось, что несколько российских компаний применяют ИИ-алгоритмы, работающие благодаря чипам от таких американских производителей, как Intel и Nvidia. В прошлом году в Россию нелегально попало 129 партий продукции Nvidia, среди которой были чипы для программного обеспечения по распознаванию лиц.